Appuntamento al Parco Urbano di Vibo Valentia il 17 luglio per tenere in forma il cuore grazie a Vigi Walk. Il format è quello di una camminata sportiva, all’aperto, su un percorso facile, durante il quale il ritmo è scandito da un coach che comunica con il gruppo grazie alle cuffie dotate di sistema a diffusione wireless di cui ogni partecipante sarà dotato al momento dell’ iscrizione. Questo il programma: ore 9:00 raduno al parco urbano, consegna gadget, borsa cuffie wi-fi (contributo 5 euro); 9:30 presentazione ViGiWalk; 9:45 inizio percorso; 11:30 chiusura percorso e sorteggio dei premi; 12:00 buffet.

La prenotazione è obbligatoria per un massimo 100 persone.

Per info chiamare lo 0963.301256 o il 366.4148016 anche wzapp