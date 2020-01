Tartaruga salvata nel mare di Nicotera

Appartiene alla specie protetta “Caretta-Caretta” ed è stata affidata ad un centro di recupero

Il gruppo Protezione civile di Nicotera, su segnalazione di un cittadino, è intervenuto per recuperare e salvare una tartaruga marina “Caretta-caretta”. I volontari de nucleo sommozzatori hanno quindi immediatamente segnalato la presenza dall’animale alla Guardia costiera, all’Asp ed al centro recupero tartarughe marine di Brancaleone, assistendo la malcapitata testuggine e curandone l’idratazione cutanea, fini all’arrivo dei soccorsi. Giunto in loco il personale specializzato, la tartaruga – specie protetta – è stata presa in carico per la riabilitazione e le cure di cui necessita.