Bandi Gal, 40 aziende agricole a Spilinga per i decreti di finanziamento

La soddisfazione del presidente Vitaliano Papillo per il risultato raggiunto. Si punta ora ad un'interlocuzione con la Regione Calabria

Quaranta aziende agricole, aggiudicatarie del bando del Gal, hanno sottoscritto a Spilinga i relativi decreti di finanziamento. «Una giornata straordinaria e storica» l’ha definita il presidente Vitaliano Papillo, secondo il quale si tratta di un risultato «straordinario, perché dopo averlo fatto con le 12 start-up dieci giorni fa, si è ora riusciti a finanziare altre quaranta aziende basandoci sulla qualità delle idee. Un risultato che è stato possibile raggiungere grazie alla concomitanza di molti fattori, tra cui il duro lavoro che ha condotto il Gal, per cui sento di ringraziare il direttore Emilio Giordano, colonna portante insostituibile di questa straordinaria squadra. Con i prossimi bandi continueremo su questa strada. Perché abbiamo tanti strumenti a disposizione e vogliamo proseguire a proporre e stimolare sviluppo, affrontando le tante sfide che ci attendono, superando con tenacia e determinazione gli ostacoli che si presenteranno. Primo fra tutti la burocrazia, che frena, e non poco. Aspettiamo il nuovo governo regionale per esporre una per una tutte le criticità che abbiamo sin qui riscontrato sotto questo punto di vista. Il Gal c’è e la voglia di sviluppo anche». Il compito di indicare le prossime procedure da seguire ed i tempi da rispettare è spettato al direttore Emilio Giordano, che ha spiegato tutti i prossimi passaggi che i beneficiari devono compiere per evitare di incorrere in sanzioni, riduzioni di stanziamenti o, addirittura, nella decadenza dal finanziamento. All’incontro erano presenti i rappresentanti di Agrifidi e Bcc, con cui il Gal ha stilato un accordo per agevolare il finanziamento del 50% dell’investimento scoperto dai fondi ottenuti.Il finanziamento, stabilendo le diverse agevolazioni in base alle esigenze di ognuno, sarà garantito dalla Bcc e, attraverso copertura della Regione, vi farà da garante Agrifidi.