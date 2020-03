Coronavirus, gli infermieri vibonesi in prima linea

Appello all’unità ed alla professionalità di chi ogni giorno si dedica alla cura del prossimo con amore e dedizione

“Carissimi colleghi, quello che tutti temevamo, inesorabilmente sta arrivando; i contagi nella provincia di Vibo Valentia stanno aumentando e quindi dobbiamo prepararci all’emergenza. Questo è il momento dell’unità, è il momento di dimostrare ancora una volta che “ci siamo”. Ora che l’opinione pubblica capisce l’importanza del Servizio Sanitario Nazionale, noi infermieri e tutti i professionisti della sanità, dimostreremo che non siamo, solo, quelli degli sprechi, quelli dei tagli, quelli delle chiusure di interi ospedali”. E’ quanto affermano il Consiglio direttivo ed il collegio dei revisori dei conti dell’Ordine delle professioni infermieristiche di Vibo Valentia. “Gli infermieri che operano nelle strutture sanitarie del vibonese, ne siamo sicuri, affronteranno questa emergenza con dedizione, professionalità e amore per il proprio lavoro. L’Ordine delle professioni Infermieristiche, attraverso i suoi componenti sarà con voi in prima linea, tra gli infermieri del Pronto Soccorso, del 118, delle Terapie Intensive, delle degenze, sul territorio.E allora, nel ringraziarvi per i sacrifici che avete affrontato e per “l’ignoto” che dovremo insieme affrontare vi vogliamo dire solo #uniticelafaremo#.



