Coronavirus, il bollettino della Regione del 23 marzo: salgono a 21 i contagi nel Vibonese

Diciannove casi positivi in più rispetto a ieri in tutta la Calabria. Sette i decessi dall’inizio dell’emergenza

Informazione pubblicitaria

Informazione pubblicitaria

Consueto bollettino sull’emergenza coronavirus diramato dalla Regione Calabria. Effettuati ad oggi 3144 tamponi. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 292 (+19 rispetto a ieri), quelle negative sono 2852.



Coronavirus, la Santelli “blinda” Serra San Bruno



Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro: 11 in reparto; 11 in rianimazione; 38 in isolamento domiciliare. Cosenza: 30 in reparto; 4 in rianimazione; 29 in isolamento domiciliare; 3 deceduti. Reggio Calabria: 21 in reparto; 5 in rianimazione; 60 in isolamento domiciliare; 5 guariti; 3 deceduti.



Vibo Valentia: 2 in reparto; 15 in isolamento domiciliare. (N.b.: Nell’elenco non risultano conteggiati i due pazienti di Filandari residenti a Rombiolo ricoverati da giorni a Catanzaro così come l’uomo di Vibo città rientrato dal Trentino. Manca anche l’ultimo caso relativo ad un sessantenne di Fabrizia che si è recato ieri in tarda serata allo Jazzolino di Vibo, dov’è stato poi ricoverato).



Coronavirus Vibo Valentia, le notizie e gli aggiornamenti in tempo reale



Crotone: 18 in reparto; 36 in isolamento domiciliare; 1 deceduto.



Le persone in quarantena volontaria sono 6884, così distribuiti: Cosenza: 1334; Crotone: 623; Catanzaro: 668; Vibo Valentia: 750; Reggio Calabria: 3509. Le persone giunte in Calabria che si sono registrate al sito della Regione Calabria sono 11.191. Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro.



Coronavirus, muore a Milano 50enne di Pannaconi