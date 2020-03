Coronavirus in Calabria, sale il numero dei contagiati: sono 647

Bollettino della Regione sull’emergenza sanitaria. Si contano 33 positivi in più rispetto al giorno precedente. Le persone rientrate dal nord sono oltre 12.300

Informazione pubblicitaria

Informazione pubblicitaria

Pubblicato il bollettino quotidiano della Regione sull’emergenza coronavirus. In Calabria ad oggi sono stati effettuati 7187 tamponi. Le persone risultate positive sono 647 (+33 rispetto a ieri), quelle negative sono 6079. Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti:



– Catanzaro: 22 in reparto; 10 in rianimazione; 111 in isolamento domiciliare; 5 guariti; 6 deceduto

– Cosenza: 52 in reparto; 2 in rianimazione; 114 in isolamento domiciliare; 2 guarito; 11 deceduti

– Reggio Calabria: 33 in reparto; 5 in rianimazione; 137 in isolamento domiciliare; 7 guariti; 9 deceduti

– Vibo Valentia: 5 in reparto; 1 in rianimazione; 29 in isolamento domiciliare; 1 deceduto *

– Crotone: 18 in reparto; 0 in rianimazione; 63 in isolamento domiciliare; 4 deceduti.



I soggetti in quarantena volontaria sono 8326, così distribuiti:

– Cosenza: 2461

– Crotone: 1037

– Catanzaro: 1072

– Vibo Valentia: 651

– Reggio Calabria: 3105



* I dati del Vibonese aggiornati, e non ancora computati dalla Regione, parlano di 50 casi positivi in tutta la provincia.



Coronavirus Vibo Valentia, le notizie e gli aggiornamenti in tempo reale



Le persone giunte in Calabria che si sono registrate al sito della Regione Calabria sono 12.358. Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile Nazionale.