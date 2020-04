Coronavirus, altri due casi a Serra San Bruno

Si tratta di soggetti legati direttamente e indirettamente alla casa per anziani di Chiaravalle. Salgono a 13 i contagiati nel paese della Certosa

Informazione pubblicitaria

Informazione pubblicitaria

Ancora due casi di soggetti positivi al coronavirus a Serra San Bruno. Si tratta di due soggetti, un uomo ed una donna appartenenti a due diversi nuclei familiari che, per ragioni di lavoro sono venuti a contatto – direttamente e indirettamente – con gli anziani ricoverati nella casa di cura di Chiaravalle Centrale. In particolare, il contagio interessa il marito di una donna già risultata contagiata nei giorni scorsi e altra donna a contatto con la struttura di Chiaravalle. Per entrambi è stata disposta la quarantena domiciliare con divieto quindi di contatti con altre persone. Salgono così a 13 in totale le persone positive al coronavirus a Serra San Bruno.