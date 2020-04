Coronavirus: il Moto club di Fabrizia dona 500 mascherine

Consegnate anche alla Protezione civile di Mongiana ed all’ospedale di Serra. Un modo concreto per aiutare chi opera in prima linea

Raccolta fondi tra i soci del Moto club di Fabrizia per acquistare e poi donare alla locale Protezione civile, a quella di Mongiana ed all’ospedale di Serra San Bruno 500 mascherine chirurgiche per far fronte all’emergenza coronavirus. A consegnarle alle Protezioni civili di Fabrizia e Mongiana è stato il presidente del Moto club, Cosimo Giglio Mamone, e le mascherine a norma saranno utilizzate dai volontari nell’espletamento delle loro attività giornaliere. Sono state poi consegnate anche delle mascherine alle suore dell’asilo nido di Fabrizia. Nella giornata odierna lo stesso presidente le consegnerà invece agli operatori sanitari dell’ospedale di Serra San Bruno.