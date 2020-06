Docente positivo al coronavirus, tutti negativi i tamponi a Pizzo e Nicotera

Nessun nuovo contagio da parte delle persone entrate in contatto con l’insegnante membro della commissione di esami al Nautico di Pizzo

Nessun nuovo contagio da parte delle persone entrate in contatto con l’insegnante membro della commissione di esami al Nautico di Pizzo

Informazione pubblicitaria

Informazione pubblicitaria

Tutti negativi al coronavirus gli oltre 200 tamponi effettuati dal Dipartimento di prevenzione dell’Asp di Vibo Valentia tra Pizzo Calabro e Nicotera dopo la positività al Covid-19 di un docente di Nicotera. Tutte le persone entrate in contatto con il docente sono quindi risultate negative. Il docente di 65 anni, residente a Nicotera Marina, membro della commissione degli esami di maturità dell’Istituto Nautico di Pizzo, prima di scoprire di essere positivo al coronavirus, aveva avuto contatti in almeno due occasioni – il 15 e il 16 giugno – con altri 20 docenti componenti della stessa commissione e con un’altra ventina di persone del personale non docente, pur nel rispetto delle prescrizioni anti-contagio e del distanziamento. Gli esami al Nautico erano stati sospesi.



LEGGI ANCHE: Docente positivo al coronavirus, blindato il Nautico di Pizzo e sospesi gli esami