Comunali a Zaccanopoli: ben quattro le liste in campo

Nel paese con poco più di 700 abitanti saranno in tre a sfidare il sindaco uscente Pasquale Caparra. Due le donne candidate a primo cittadino e partecipazione anche per il movimento pugliese “L’Altra Italia”

Poco più di 700 abitanti ma ben quattro candidati a sindaco a Zaccanopoli, piccolo paese dell’altopiano del Poro. Si ricandida il primo cittadino uscente Pasquale Caparra (già due volte primo cittadino) con la lista “Alternativa democratica”. A sfidarlo sono Maria Budriesi con la lista “Zaccanopoli Rinasce”, Giovannina Lo Cane con la lista “Rinascita democratica” e Nicola Mansi con la lista “L’Altra Italia”. Quest’ultimo è il 61enne pugliese coordinatore cittadino a Cerignola del movimento civico “L’Altra Italia”. Una partecipazione simbolica la sua a Zaccanopoli, atteso infatti che i candidati al consiglio comunale sono tutti della provincia di Cerignola (provincia di Foggia).



I candidati a consigliere comunale con “Alternativa democratica” (Pasquale Caparra sindaco) sono: Rosalba Auteri (assessore uscente); Antonio Mazzeo; Immacolata Mazzeo (consigliere uscente); Rosanna Mazzeo (consigliere uscente); Carmelo Mazzitelli (cl.’50), Carmelo Mazzitelli (cl. ’69); Francesco Ventrice; Rosa Ventrice.



I candidati a consigliere comunale con “Zaccanopoli Rinasce” (Maria Budriesi sindaco) sono: Enrico Alessandro; Francesco Arena; Caterina Barbieri; Loretta Loiacono; Fausta Mazzeo; Rossella Mazzeo; Saverio Mazzitelli.



I candidati a consigliere comunale con la lista “Rinascita democratica” (Giovannina Lo Cane a sindaco) sono: Carmelo Arena; Gianluca Auteri (consigliere comunale uscente); Antonio Mazzeo (cl. ’88); Antonio Mazzeo (cl. ’67); Pietro Mazzeo; Valentino Mazzeo; Domenico Naccari; Antonio Ventrice



I candidati a consigliere comunale con la lista “L’Altra Italia” (Nicola Mansi a sindaco) sono: Pasquale Enrico Mansi; Silvia Angela Mansi; Maria Catalano; Antonia Maria Mansi; Savino Totaro; Immacolata Caputo; Gerardo Russo; Antonella Merafina. I candidati di tale ultima lista non essendo residenti a Zaccanopoli potranno essere votati dai cittadini ma non votare per loro stessi.