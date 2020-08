Mare sporco e schiuma rovinano il finale di stagione lungo la costa tirrenica – Video

Il fenomeno si riteneva potesse attenuarsi ora l’estate volge al termine. Ma da Vibo Marina a Joppolo e anche nel Cosentino la situazione non è affatto incoraggiante

È un mare stupendo, non c’è che dire. Ma basta osservare un po’ meglio ed ecco la sorpresa. Ampie chiazze di una sostanza schiumosa. Cos’è?



Siamo a Vibo Marina, lungo la spiaggia di via Vespucci, tratto di costa incantevole alle spalle del grande porto. Cos’è quello sporco? Qualche depuratore non funziona a dovere o, forse, sono gli scarichi di navi e imbarcazioni da diporto dopo le operazioni di pulizia. È un peccato, davvero.



Mare sporco, inquinamento. Paradisi, patrimoni vilipesi. Succede soprattutto sulla costa tirrenica. Come la parte Sud della Costa degli dei. La situazione non è migliore a Joppolo, tra Capo Vaticano e Nicotera, nello specchio acqueo antistante la torre angioina. Immagini simili a quelle girate dai villeggianti in località Bordila, Parghelia. Partendo da qui Procura della Repubblica e Capitaneria di porto di Vibo Valentia hanno avviato una nuova indagine sul sistema di depurazione e l’inquinamento marino.



Dal Vibonese al Cosentino la situazione in alcuni tratti è disastrosa. Le immagini che provengono da Fuscaldo sono desolanti. E anche qui sono accesi da tempo, ormai, i riflettori dell’autorità giudiziaria. Un’altra stagione è passata, l’ennesima a fare i conti con mali atavici. La maledizione continua in Calabria. Qui dove è stato nominato perfino un eroe dei nostri giorni, Capitano Ultimo, assessore all’Ambiente. Qui dove, Ultimo o no, nulla è mai cambiato.