Il Pd vibonese incontra la Camera di Commercio e aspetta il ministro per il Sud

Il titolare del dicastero per il Sud sarà in città il 24 settembre. La delegazione dem si confronta sulle tematiche legate ai settori produttivi

Si è svolto ieri un primo confronto fra il Partito democratico con la Camera di Commercio, al quale hanno preso parte il presidente Nuccio Caffo, Bruno La Fortuna, esponenti dell’esecutivo camerale ed esponenti delle categorie produttive. La delegazione dem – rappresentata da Enzo Insardà, Raffaele Mammoliti e Giovanni Di Bartolo – ha posto al centro dell’incontro la necessità di agire uniti per affrontare alcune tematiche legate ai settori produttivi del Vibonese.

“Gli interventi previsti nel Piano Sud 2030, le risorse messe a disposizione dal Recovery Plan, gli obiettivi del Green New Deal per uno sviluppo economico compatibile con le esigenze di tutela ambientale, costituiscono le basi – spiega il Pd vibonese – per fare alcune proposte e chiedere un impegno concreto al Governo, a sostegno di investimenti produttivi e strutturali, capaci di sostenere il ruolo delle imprese e nuove opportunità di occupazione. La presenza del ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano, atteso a Vibo il 24 settembre è un segnale di attenzione importate che ci permette di dare voce alle idee in grado di aiutare realmente a far crescere il nostro territorio e per le quali è necessario l’impegno di tutti su chiare e condivise priorità: infrastrutture, innovazione, sviluppo sostenibile, lavoro”.