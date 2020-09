La grande ruota panoramica sbarca a Vibo

Alta trenta metri, dispone di venti cabine e sarà un’attrattiva per tutti. Verrà presentata la prossima settimana

Su iniziativa del Comune di Vibo Valentia, il capoluogo può presentare una nuova attrazione. Si tratta di una grande ruota panoramica di 30 metri con 20 cabine ed una portata di 21 persone a giro installata a piazza Municipio. Dopo le più famose città italiane, la ruota è arrivata a Vibo Valentia e vi rimarrà per più di un mese. La struttura che non comporta oneri per la città anche in termini economici di finanziamento, sarà un’attrattiva per tutti: vibonesi e ospiti. La ruota panoramica sarà presentata ed aperta ufficialmente il prossimo fine settimana.