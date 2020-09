Comunali a Limbadi: si profila la vittoria di Mercuri contro la Sesto

Dati definitivi nelle frazioni di Caroni, Motta Filocastro e Mandaradoni

Si profila la vittoria di Pantaleone Mercuri a sindaco di Limbadi con la lista “Risorgi Limbadi”. Mercuri sta staccando in quasi ogni sezione la lista “Limbadi Libera e democratica” con candidata a sindaco Rosalba Sesto. Il dato definitivo di Caroni vede la lista di Mercuri attestarsi con 210 voti contro i 133 della lista della Sesto. A Mandaradoni (dato definitivo) la lista di Mercuri supera quella della Sesto (93 voti contro 84). A Motta Filocastro (dato definitivo) 98 voti per Mercuri e 36 per la Sesto. In totale Mercuri sta staccando complessivamente la Sesto di oltre 300 voti. [Seguono aggiornamenti]