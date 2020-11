Coronavirus: tre casi a Mileto e uno a Serra San Bruno

I contagiati si trovano tutti in isolamento domiciliare. Sul territorio comunale di Mileto in totale sono 12 i positivi

I contagiati si trovano tutti in isolamento domiciliare. Sul territorio comunale di Mileto in totale sono 12 i positivi

Informazione pubblicitaria

Informazione pubblicitaria

Altri tre casi di positività al Covid-19 a Mileto centro ed uno a Serra San Bruno. Sul territorio comunale di Mileto in totale sono 12 le persone contagiate dal coronavirus. Ai casi di Mileto, infatti, si sommano i sei positivi dei giorni scorsi nella frazione Paravati ed uno a San Giovanni. Gli ultimi tre casi, così come comunica il sindaco Salvatore Fortunato Giordano, appartengono tutti allo stesso nucleo familiare e “non sono legati ai precedenti”. Si tratta, nello specifico, “di soggetti che da oltre una settimana, avendo avuto contatti a Rosarno con una persona positiva, da subito, e quindi già dal 26 ottobre, erano in isolamento. I sintomi di febbre – prosegue il primo cittadino vedi Mileto – avevano fatto pensare al peggio e così è stato. I risultati di oggi lo confermano. Ripeto che non ci possono essere stati ulteriori contagi, atteso che tutti tre sono in isolamento”. Il sindaco conclude il suo intervento augurando pronta guarigione ai tre nuovi positivi al coronavirus e sottolineando “che i casi odierni dimostrano che la limitazione dei rapporti sociali e il rispetto delle norme anti Covid-19 al momento sono necessari”. A Serra San Bruno il contagiato si trova in isolamento domiciliare. Salgono ad oltre trenta i contagiati nel Vibonese.