Coronavirus: un nuovo caso a Mileto che sale a 15

La contagiata si trova in isolamento domiciliare e non ha avuto contatti con altri paesani. Mercato rionale in forma ridotta

La contagiata si trova in isolamento domiciliare e non ha avuto contatti con altri paesani. Mercato rionale in forma ridotta

Informazione pubblicitaria

Informazione pubblicitaria

Ennesimo caso di Covid-19 sul territorio comunale di Mileto. Il che fa salire a 15 il numero di coloro che nella cittadina normanna e nelle relative frazioni stanno attualmente facendo i conti con il coronavirus. Con gli ultimi due casi, diventano 15 le persone attualmente positive al coronavirus sul territorio comunale.

“Anche stasera purtroppo – comunica su facebook il sindaco Salvatore Fortunato Giordano – il nostro territorio non è esente da nuovi casi. L’Asp di Vibo Valentia, i cui medici vi garantisco nonostante i pochi mezzi a disposizione si stanno prodigando per fare i tamponi e compiere tutte le attività di tracciamento, che ringrazio a viva voce, mi comunica che registriamo un altro caso di positività. Questa volta trattasi di una ragazza di Comparni che ha contratto il virus a Milano (quindi sempre casi di importazione) che, avendo appreso durante il viaggio di ritorno, sul treno, che un suo parente milanese era risultato positivo, ha evitato qualsiasi contatto sociale sin da subito. La ragazza, quindi – prosegue il primo cittadino – si è posta volontariamente in isolamento fiduciario chiedendo il tampone all’Asp. Oggi i risultati purtroppo con indice positivo“. Giordano conclude comunicando che “domani e per le prossime settimane fino a nuova ordinanza, il mercato rionale si terrà nella forma minima consentita dal Dpcm del 24 ottobre e dai chiarimenti del Ministero dell’Interno del 3 novembre per le zone rosse”. Ovverosia, sono consentite le “attività di vendita, con il rispetto delle regole covid, di soli beni alimentari. Il resto è chiuso. Raccomando ai cittadini che ne prenderanno parte – conclude – di uscire con le mascherine, di mantenere una debita distanza, di non uscire con la febbre e sintomi, di evitare assembramenti, nonché di andare al mercato solo se veramente necessario”. Le persone attualmente positive risiedono tre a Mileto, dieci a Paravati, una a San Giovanni e una a Comparni.