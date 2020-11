Coronavirus: salgono a tre le persone positive a Ionadi

Il contagiato sta comunque bene ed è asintomatico. Le raccomandazioni del primo cittadino Antonio Arena

Dopo i due dei giorni scorsi, si registra un altro caso di positività al Covid-19 sul territorio comunale di Ionadi. A comunicarlo, pochi minuti fa, il sindaco Antonio Arena, il quale nell’occasione specifica che “la persona contagiata è asintomatica. L’ho sentita telefonicamente – rassicura – e con piacere ho constatato che sta bene, già di fatto in quarantena domiciliare da giorni. A lui va il mio caloroso augurio di pronta guarigione. Il mio invito è quello di rispettare la privacy e mettere in campo, come siamo sempre stati capaci di fare nei momenti difficili, il nostro massimo senso di responsabilità, ricordando che siamo zona rossa con forte emergenza sanitaria in atto.



Facciamolo – prosegue – utilizzando tutta la prudenza possibile e mettendo in atto tutti i necessari comportamenti a tutela della nostra salute e di quella altrui. Rispettare queste semplici regole significa avere rispetto per se stessi e per gli altri e magari riusciremo prima e meglio a superare questo difficile periodo pandemico”. Registrato questo nuovo contagio di coronavirus, sul territorio di Ionadi si è in attesa di ulteriori dati, “visto anche il ritardo del processo di screening dei tamponi“.