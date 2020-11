Coronavirus: a San Costantino Calabro cinque nuovi contagi

Il sindaco invita al rispetto delle regole per tentare di arginare la pandemia

Cinque i casi di positività al Covid-19 che si registrano nelle ultime ore sul territorio comunale di San Costantino Calabro. I contagiati – così come sottolinea nell’occasione il sindaco Nicola Derito – sono tutti asintomatici e in regime di quarantena. Il tutto, in attesa del risultato di altri tamponi effettuati in questi giorni da altri residenti nel comune del Vibonese. “Il mio invito – afferma al riguardo il primo cittadino – è di continuare a rispettare le regole necessarie per tentare di arginare la pandemia. I miei concittadini, in questo senso, stanno dando esempio di grande responsabilità, ma evidentemente questo non basta. il coronavirus è una malattia subdola e altamente infettiva. Spesso priva di sintomi. Proprio per questo – prosegue – chiedo di non abbassare la guardia e continuare a utilizzare la mascherina, pulire le mani, mantenere il distanziamento sociale ed evitare gli assembramenti”.