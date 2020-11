Coronavirus: cinque persone positive a Francica

Il sindaco raccomanda a tutta la popolazione prudenza e rispetto delle regole per arginare la pandemia

Cinque casi di persone positive al coronavirus nel territorio comunale di Francica a seguito di screening effettuato tramite tampone molecolare dall’Asp di Vibo Valentia. E’ quanto rende noto il sindaco di Francica, Giovanni Manfrida, che informa anche del fatto che si aspetta il riscontro per gli altri tamponi in attesa di analisi. Le cinque persone contagiate si trovano in quarantena e sono seguiti dagli operatori sanitari dell’Asp di Vibo Valentia. Il sindaco raccomanda quindi a tutta la popolazione prudenza e rispetto delle regole: uso della mascherina e distanziamento fisico.