Coronavirus: a Serra San Bruno da 8 contagi si passa a 17

Si tratta di persone asintomatiche e già in quarantena preventiva. Le raccomandazioni del sindaco Barillari

Informazione pubblicitaria

Passano da 8 a 17 i contagi da coronavirus a Serra San Bruno. Un incremento che si registra per l’arrivo dell’esito di nuovi tamponi processati all’ospedale di Catanzaro ed in quello di Bari. Tutte le persone positive al Covid-19 si trovano in isolamento domiciliare fiduciario. «I soggetti positivi – ha spiegato il sindaco Alfredo Barillari – sono tutti in buone condizioni. I nuovi casi sono contatti diretti di alcuni casi precedenti e per questo motivo erano già da diversi giorni in quarantena preventiva. Si tratta di asintomatici.

La tempestività del tracciamento si rileva fondamentale, così come si sta rivelando fondamentale la stretta collaborazione con i medici di base e il monitoraggio dei casi sospetti, un’azione preventiva che rinforzeremo ulteriormente. Ancora più fondamentale è la prevenzione che passa da tutti quanti noi: seguiamo le regole e non sottovalutiamo nulla. La nostra comunità – conclude il primo cittadino – è chiamata ad una grande prova di solidarietà e collaborazione: diamo il meglio di noi stessi per tutelare chi è più debole».