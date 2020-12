Coronavirus, in provincia di Vibo un morto e 13 nuovi contagi: il bollettino regionale

I pazienti ricoverati sono 17, 437 invece le persone in isolamento domiciliare. Boom di guariti

Un morto, 13 nuovi contagi, 17 persone ricoverate e 454 positivi complessivi. Sono questi i numeri della pandemia da coronavirus in provincia di Vibo Valentia. I dati sono contenuti nel bollettino regionale nel quale si evidenzia che in Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 377.344 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 390.443 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al Covid-19 sono 19.175 (+169 rispetto a ieri), quelle negative 358.169. A livello regionale, i decessi dall’inizio dell’emergenza sono 373 (+7 rispetto a ieri).

I contagi nelle province calabresi

Territorialmente – prosegue il bollettino – dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Vibo Valentia: casi attivi 454 (17 ricoverati, 437 in isolamento domiciliare); casi chiusi 636 (612 guariti, 24 deceduti).

Cosenza: casi attivi 4.722 (90 in reparto Ao Cosenza; 11 in reparto al presidio di Rossano e 20 al presidio ospedaliero di Cetraro; 9 all’ospedale da campo 13 in terapia intensiva, 4.579 in isolamento domiciliare); casi chiusi 1.381 (1.224 guariti, 157 deceduti).

Catanzaro: casi attivi 1495 (31 in reparto all’Ao di Catanzaro; 16 Po Lamezia Terme; 15 in reparto all’Aou Mater Domini; 1 in terapia intensiva; 1.432 in isolamento domiciliare); casi chiusi 1.177 (1099 guariti, 78 deceduti).

Crotone: casi attivi 828 (35 in reparto; 793 in isolamento domiciliare); casi chiusi 1078 (1057 guariti, 21 deceduti).

Reggio Calabria: casi attivi 2.077 (115 in reparto; 11 Po di Gioia Tauro; 10 in terapia intensiva; 1941 in isolamento domiciliare); casi chiusi 4923 (4830 guariti, 93 deceduti). Altra Regione o Stato estero: casi attivi 200 (200 in isolamento domiciliare); casi chiusi 204 (204 guariti).

I contagi confermati oggi

I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 59, Catanzaro 22, Crotone 0, Vibo Valentia 13, Reggio Calabria 75. Altra regione o Stato estero 0. Nel documento, infine, l’ente riferisce che «dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 402. Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione civile. Ottanta dei positivi del Setting fuori Regione/ Stato estero sono inseriti nel totale dei casi dell’Asp di Cosenza in quanto ne monitora l’andamento».