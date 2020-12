Serra San Bruno, test gratuiti a chi rientra per le festività

Anche la città della Certosa ha promosso un’attività di screening con tampone antigenico per i giorni del 19 e 20 dicembre

Informazione pubblicitaria

In considerazione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, il Comune di Serra San Bruno, in occasione delle festività natalizie, ha promosso un’attività di monitoraggio con tampone antigenico per i giorni del 19 e 20 dicembre dalle ore 16 alle ore 20.

Lo screening – che avrà luogo nei locali della Protezione civile C.O.M. n. 7, ubicati nella sede del Distretto Asp (in via Alfonso Scrivo, ingresso lato scuola) – è destinato a coloro i quali rientreranno in comune per le festività, ed è organizzato in collaborazione con l’associazione CIVES (Coordinamento Infermieri Volontari Emergenza Sanitaria) Vibo Valentia presieduta da Maurizio Arena e grazie al contributo volontario del dottor Vincenzo Grenci e del dottor Salvatore Regio.

Per prenotarsi è necessario inviare un messaggio whatsapp al numero 3314633226 entro la giornata di giovedì indicando nome, cognome e indirizzo di domicilio o residenza. I tamponi sono destinati a persone residenti o domiciliate nel comune di Serra San Bruno.