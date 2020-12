Doni ai piccoli pazienti dello “Jazzolino” nel “segno” di Matilde

L’Onlus che porta il nome della bimba morta un anno fa a Filogaso per cancro ha consegnato al reparto di Pediatria termometri e materiale didattico

Dalle parole si è passati subito ai fatti. Nel nome della piccola Matilde, la bimba di 9 anni di Filogaso morta nel dicembre del 2019 a causa di una malattia incurabile. Da quella dipartita terrena e da quel tragico evento il papà Alessio Cugliari, la mamma Maria Silvaggio, il fratellino Danilo e la sorellina Clarissa hanno trovato la forza per tramutare il dolore in energia positiva e dare vita a un’associazione Onlus che nel segno della piccola possa agire per alleviare le difficoltà di altri bimbi che si trovano costretti a fare i conti con il cancro. “I sogni di Matilde” si sono realizzati ufficialmente lo scorso 7 ottobre, con l’obiettivo primario di raccogliere fondi a favore della ricerca sulle neoplasie infantili e di regalare un sorriso ai degenti nei reparti di Pediatria dei vari nosocomi. Oggi 22 dicembre, alle porte del Santo Natale, la cronaca già registra i primi fruttuosi risultati. In mattinata, infatti, con i primi soldi raccolti l’organizzazione no-profit ha donato al reparto pediatrico dell’ospedale “Jazzolino” di Vibo Valentia dei termometri e del materiale didattico, comprensivo di colori, album, matite e quant’altro consenta di rendere meno amara la degenza dei piccoli pazienti, soprattutto in questo periodo di festività natalizie contrassegnato dal Covid.

Ad accogliere in reparto i genitori di Matilde e a ricevere i doni – in rappresentanza dei bimbi e del personale sanitario – ci ha pensato il primario Salvatore Braghò, il quale nell’occasione ha voluto esprimere gratitudine, vicinanza e “la disponibilità a proseguire il cammino intrapreso con l’associazione Onlus, anche in chiave futura”.



Intanto, giorni fa, l’organizzazione no-profit ha dato vita ad un’altra iniziativa dall’alto valore simbolico. Lo scorso 8 dicembre, festa dell’Immacolata Concezione e giorno in cui è ricorso il primo anniversario della morte di Matilde, i genitori, il fratellino e la sorellina hanno, nello specifico, provveduto ad addobbare e ad “accendere” l’albero di Natale piantato un anno fa a suo nome nel cortile della locale Scuola elementare (Istituto comprensivo “G. Rodari”). Un piccolo gesto che, si spera, sarà ricordato in futuro solo come una delle tante attività benefiche che “I sogni di Matilde” sono riuscite a realizzare, grazie alle offerte devolute in suo favore.

