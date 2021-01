Emergenza Covid: Prorogata la chiusura delle scuole a Piscopio

Con una nuova ordinanza il sindaco dispone la sospensione delle attività didattiche in presenza fino al 30 gennaio

Con una nuova ordinanza, il sindaco di Vibo Valentia Maria Limardo ha sospeso in via cautelativa, l’attività didattica ed educativa in presenza per tutte le scuole di ogni ordine e grado ricadenti nella frazione di Piscopio del Comune di Vibo Valentia, per il periodo dal 25 gennaio fino al 30 gennaio compreso.

Un’ordinanza ritenuta opportuna poiché il numero dei positivi nella frazione Piscopio, è ancora elevato. Ma anche per consentire una ripresa graduale di tutte le attività.

“Sebbene la situazione – scrive il sindaco – nella frazione Piscopio sia in deciso miglioramento, è consigliabile verificare l’ulteriore andamento della curva epidemiologica prima di procedere alla riapertura dell’attività didattica ed educativa “in presenza”.