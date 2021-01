Si schianta con l’auto contro la cappella di San Basilio a Cessaniti

Ingenti i danni. La statua del santo è stata presa in custodia dal primo cittadino

Informazione pubblicitaria

Incidente stradale nel corso della notte nel territorio comunale di Cessaniti. Per cause ancora in corso di accertamento, intorno all’una una Hyundai Galloper, è andata a sbattere contro la cappelletta di San Basilio all’incrocio con la frazione San Marco. Violento l’impatto, tanto da provocare seri danni alla struttura. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Vibo Valentia ed i carabinieri della locale Stazione. Il sindaco di Cessaniti, Francesco Mazzeo, intorno alle 2 di notte, ha quindi preso in custodia la statuetta di San Basilio collocata all’interno della cappella danneggiata. All’arrivo dei militari dell’Arma, la persona che ha provocato l’incidente con la Hyundai Galloper non è stata trovata.