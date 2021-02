Altri 2 casi di Covid alla Don Bosco: la scuola chiude dopo appena un giorno dalla riapertura

Una maestra e un alunno positivi al test rapido. Sette classi finiscono in quarantena e la dirigente scolastica sospende le lezioni per un nuovo intervento di sanificazione

Nuovi contagi alla scuola primaria Don Bosco di Vibo Valentia e la dirigente scolastica Mimma Cacciatore sospende le attività didattiche per sanificazione, dopo appena un giorno dalla ripresa delle lezioni in presenza. L’intervento si è reso necessario per la positività al test rapido di una maestra e di un alunno, la cui classe è stata posta in quarantena.

Nei giorni scorsi la scuola aveva subito un’altra interruzione dopo la positività di due docenti, di un alunno e di un collaboratore scolastico. In tutto il plesso di piazza Martiri d’Ungheria, sono 7 le classi in quarantena che proseguiranno la didattica a distanza fino a nuove comunicazione da parte dell’Asp. Mentre tutti gli altri alunni riprenderanno la lezione in presenza da venerdì 5 febbraio.

I nuovi contagi a scuola hanno messo in allarme molti genitori che già dalle prime ore del mattino, quando si è diffusa la notizia della positività dell’insegnate e dell’alunno, sono andati a prendere i figli.