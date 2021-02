Dalila Nesci sottosegretario, la «viva soddisfazione» del presidente della Provincia

Solano: «Porterà avanti quelle politiche e qui provvedimenti di crescita di cui, oggi più che mai, ha bisogno il Sud, la Calabria e la nostra Vibo»

«Esprimo la mia viva soddisfazione per la nomina dell’onorevole Dalila Nesci, a sottosegretario al Sud nel governo guidato dal neo presidente del Consiglio Mario Draghi». Lo afferma in una nota il presidente della Provincia di Vibo Valentia Salvatore Solano. «Mi è capitato, più volte, di condividere con l’onorevole Nesci iniziative istituzionali a favore del territorio vibonese – spiega Solano – Ho avuto modo, quindi, di apprezzarne nel concreto le capacità. Sono, pertanto, convinto che la passione civile e la caparbietà che contraddistinguono Dalila si rileveranno efficaci per l’attuazione di quelle politiche e qui provvedimenti di crescita di cui, oggi più che mai, ha bisogno il Sud, la Calabria e la nostra Vibo. Provvedimenti tra i quali, mi preme ricordare, i Contratti Istituzionali di Sviluppo, fondamentali per accelerare la realizzazione di quei progetti strategici per il rilancio della nostra realtà provinciale».