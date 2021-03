Covid nel Vibonese, 10 nuovi casi e un decesso

Il bollettino della Regione segnala un aumento dei contagi rispetto a ieri e quattro nuovi morti

Crescono i contagi in Calabria rispetto alla rilevazione di ieri. Secondo i dati forniti dalla Regione sono 293 i nuovi positivi, mentre quattro i decessi. In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 564.972 soggetti per un totale di 598.842 tamponi eseguiti (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 39.142 (+293 rispetto a ieri), quelle negative 525.830. Sono questi i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute. Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Cosenza: 46 in reparto AO di Cosenza; 15 in reparto al presidio di Rossano; 6 al presidio ospedaliero di Acri; 4 al presidio ospedaliero di Cetraro; 0 all’Ospedale da Campo; 8 in terapia intensiva, 2.558 in isolamento domiciliare; 8.452 guariti, 294 deceduti.



Catanzaro: 24 in reparto all’AO di Catanzaro; 4 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 1 in reparto all’AOU Mater Domini; 8 in terapia intensiva; 1648 in isolamento domiciliare; 3.742 guariti, 99 deceduti.



Crotone: 16 in reparto; 222 in isolamento domiciliare; 2.666 guariti, 43 deceduti.



Vibo Valentia: 14 ricoverati, 414 in isolamento domiciliare; 232 (3.174 guariti, 58 deceduti).

Reggio Calabria: 78 in reparto all’AO di Reggio Calabria; 10 in reparto al P.O di Gioia Tauro; 8 in terapia intensiva; 1.451 in isolamento domiciliare; 13.510 guariti, 210 deceduti.

I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 118, Catanzaro 39, Crotone 38, Vibo Valentia 10, Reggio Calabria 88. Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 223.