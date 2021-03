Politica Forza Italia, Cannizzaro rifiuta di fare da vice a Mangialavori: «Spiegherò a Berlusconi» Caos in Fi dopo la nomina del senatore vibonese a coordinatore regionale del partito in Calabria. Il deputato reggino non accetta di fargli da braccio destro Di Redazione -

Caos in Fi dopo la nomina del senatore vibonese a coordinatore regionale del partito in Calabria. Il deputato reggino non accetta di fargli da braccio destro

Informazione pubblicitaria