Gli studenti dell’Istituto alberghiero di Vibo a lezione di Grana Padano DOP

La degustazione si è svolta al Palasport dell’Ipseoa “E. Gagliardi”. Maestro d’eccezione Paolo Parisse, divulgatore di uno dei formaggi più conosciuti al mondo

Informazione pubblicitaria

È uno degli appuntamenti più attesi, quello che si svolge ogni anno all’Istituto alberghiero di Vibo Valentia. Protagonista il grana padano DOP “spiegato” dal maestro Paolo Parisse, docente e divulgatore del Consorzio di tutela del Grana Padano.

La manifestazione, denominata “A Scuola di cucina con Grana Padano”, si è svolta nei locali del Palasport dell’Ipseoa Gagliardi. Ad organizzare l’evento, Antonio Macrì, docente di enogastronomia. Spettatore e cultore del prodotto conosciuto e apprezzato in tutto il mondo, il dirigente scolastico Pasquale Barbuto che ha espresso entusiasmo per l’iniziativa che si svolge in un frangente sofferto per la scuola e particolarmente disagiato per le restrizioni e per l’emergenza sanitaria dovuta al Covid. «Ed è proprio in questi momenti – ha sottolineato il preside – che è necessario guardare al futuro, attraverso l’esempio di un prodotto che ha tanto da insegnare ad un territorio, come quello del Vibonese e in particolare l’area dell’Altipiano di Monteporo, che ha raggiunto il traguardo della DOP del Pecorino del Poro (luglio 2020), e ha necessità di farsi conoscere e “stagionarsi” nell’immagine come prodotto di eccellenza del territorio.