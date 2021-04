Tropea e Baunei: i due borghi più belli d’Italia stringono un gemellaggio

Le due località hanno conquistato primo e secondo posto nella competizione promossa da Rai 3. I sindaci, Macrì e Corrias: «Un modo per valorizzare e arricchire i nostri paesi»

Le due località hanno conquistato primo e secondo posto nella competizione promossa da Rai 3. I sindaci, Macrì e Corrias: «Un modo per valorizzare e arricchire i nostri paesi»

Informazione pubblicitaria

Stringeranno un gemellaggio i due borghi più belli d’Italia, Tropea e Baunei. La perla del Tirreno e il comune sardo sono stati incoronati, rispettivamente al primo e secondo posto, dal programma televisivo “Il borgo dei Borghi 2021” su Rai 3.

«Come legali rappresentanti dei Comuni di Tropea e Baunei – scrivono i sindaci delle due località, Giovanni Macrì e Salvatore Corrias – comunichiamo la nostra intenzione di concludere un gemellaggio tra le nostre realtà territoriali. L’avventura del programma televisivo “Borgo dei borghi” ci ha fornito l’occasione per realizzare una unione tra le nostre comunità affinché si possa costruire un ponte che dai versanti del mar Tirreno sia occasione per valorizzare, conoscere ed arricchire i nostri paesi. Ringraziamo la Rai per il lavoro finalizzato a promuovere e valorizzare il patrimonio italiano costituito dai borghi che è patrimonio di cultura e civiltà», concludono i due primi cittadini.