All’ospedale di Lamezia il Giardino della Memoria realizzato dall’Associazione Valentia

Nell’area verde del nosocomio lametino sono stati messi a dimora 10 alberelli di ulivo con una targa per ricordare le vittime del Covid

Prosegue l’impegno dell’Associazione Valentia che ha creato un altro giardino della memoria realizzato davanti all’Ospedale di Lamezia Terme. La piantumazione è avvenuta ieri pomeriggio ed ha visto la creazione di un’area verde limitrofa al nosocomio cittadino. L’iniziativa rappresenta la nona di una serie di piantumazioni su scala nazionale. Attività realizzata grazie ai proventi del libro storie da ricordare-Grandi imprese e solidarietà ai tempi del Coronavirus, frutto del progetto di Associazione Valentia mirato a raccogliere le testimonianze di piccoli e grandi imprenditori, del panorama politico, economico e sociale nazionale.

L’evento simbolico ha visto la piantumazione di 10 alberelli di ulivo con una targa per ricordare chi oggi non c’è più, avvenuto alla presenza del presidente dell’associazione Valentia Anthony Lo Bianco, al referente per la città di Lamezia Terme Davide D’Agostino, ai referenti del coordinamento sanità 19 Marzo Oscar Branca e Francesco Curcio, il direttore sanitario Antonio Gallucci, Don Pino Angotti ed alcuni familiari delle vittime di Covid di Lamezia Terme.

“Chi pianta un albero, pianta speranza” diceva la scrittrice americana Lucy Larcom ed il progetto storie da ricordare-Grandi imprese e solidarietà ai tempi del Coronavirus, nasce proprio con questo intento: ridare speranza.