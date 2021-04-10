Social
L'editoriale del direttore
«Il tributo della Calabria testimonia chi fosse il nostro Michele» - Video
10 aprile, 2021
L'editoriale del direttore

Vibo Marina, il Comune avrebbe potuto modificare il Psc per impedire il rinnovo della concessione a Meridionale Petroli ma non l'ha fatto

A 7 giorni dalla scadenza del termine per opporsi il sindaco Romeo promette la delocalizzazione ma insieme alla sua maggioranza non ha mai messo mano al regolamento edilizio varato nel 2020 dall’amministrazione Limardo che conferma la destinazione d’uso industriale del sito
Enrico De Girolamo
Vibo Marina, il Comune avrebbe potuto modificare il Psc per impedire il rinnovo della concessione a Meridionale Petroli ma non l'ha fatto
L'editoriale del direttore

Vibo, le dimissioni di Vincenzo Mangialavori esplodono in una sanità già in macerie ma ora nessuno le può ignorare

La decisione del primario di Ginecologia rappresenta un clamoroso ed esplicito atto d’accusa verso i commissari dell’Asp ma non solo. La coincidenza con gli ultimi di due casi di cronaca che hanno turbato l’opinione pubblica è troppo evidente per essere trascurata
Enrico De Girolamo
Vibo, le dimissioni di Vincenzo Mangialavori esplodono in una sanità già in macerie ma ora nessuno le può ignorare
L'editoriale del direttore

Vibo, giunta Romeo ed ex giunta Limardo si accapigliano ma i problemi della città restano

Hanno tutti ragione, chi denuncia i problemi ereditati e chi punta il dito contro lo scaricabarile a otto mesi dalle elezioni. Eppure le criticità maggiori tra cui acqua, sanità e ambiente avrebbero bisogno di uno sforzo corale ma la politica locale non sembra essere all’altezza
Enrico De Girolamo
Vibo, giunta Romeo ed ex giunta Limardo si accapigliano ma i problemi della città restano
L'editoriale del direttore

Nel 2025 si compia finalmente quel cambiamento che tutti invocano e nessuno realizza: Vibo non può più aspettare

L’anno che si è appena concluso è sembrato essere di transizione verso un domani che però si stenta ancora a immaginare. Rassegnarci al declino non è un’opzione, ma contrastarlo a chiacchiere è un delitto. La priorità è recuperare centralità e protagonismo per non diventare un vuoto paesone di periferia senza più giovani
Enrico De Girolamo
Nel 2025 si compia finalmente quel cambiamento che tutti invocano e nessuno realizza: Vibo non può più aspettare

Economia e Lavoro

Lavoro irregolare, storie di sfruttamento e precarietà

5 settembre 2025
Ore 18:44
Lavoro irregolare, storie di sfruttamento e precarietà
Cultura

Vibo: il sistema bibliotecario a un anno dalla chiusura

9 settembre 2025
Ore 18:28
Vibo: il sistema bibliotecario a un anno dalla chiusura
L'editoriale del direttore

Farmacia territoriale di Vibo nel caos, la nuova dirigente non accetta l’intervista: ecco le domande che avremmo voluto farle

Ciò che sono costretti a subire ogni giorno i pazienti vibonesi lo abbiamo documentato con le nostre telecamere: file interminabili al freddo e nessuna certezza di ricevere le medicine a cui si ha diritto. Ma dalla responsabile del servizio nessuna risposta
Farmacia territoriale di Vibo nel caos, la nuova dirigente non accetta l’intervista: ecco le domande che avremmo voluto farle
L'editoriale del direttore

Asp di Vibo senza voce e senza faccia davanti a un malato oncologico al quale hanno rubato la prenotazione per la visita medica

Cronaca di una giornata passata a sollecitare risposte al commissario straordinario che guida l’Azienda sanitaria dopo il caso del paziente vibonese che dopo un anno e mezzo di attesa si è visto rifiutare l’esame perché la prestazione risultava già erogata
Asp di Vibo senza voce e senza faccia davanti a un malato oncologico al quale hanno rubato la prenotazione per la visita medica
L'editoriale del direttore

Il sindaco Romeo ammette che a Vibo l’acqua non è potabile ma le bollette continuano ad arrivare: l’insostenibile leggerezza della verità

Una nuova crisi idrica si è consumata nel week end, con una grossa perdita individuata e riparata da Sorical solo domenica pomeriggio dopo l’interruzione della fornitura. Intanto dai rubinetti continua a sgorgare una melma rugginosa. Eppure la Calabria ha un tesoro blu che però arricchisce solo le grandi società private
Il sindaco Romeo ammette che a Vibo l’acqua non è potabile ma le bollette continuano ad arrivare: l’insostenibile leggerezza della verità
L'editoriale del direttore

Il mercato della politica sui 26 milioni di Baker Hughes a Vibo: una gara a chi ce l’ha più grosso (il merito)

Nel 2023 la multinazionale aveva già annunciato nuovi investimenti a Porto Salvo. Ora non si comprende bene se quello che viene spacciato come un ulteriore impegno dipenda dalla rinuncia a Corigliano Rossano. Stessa domanda che si fanno i sindacati chiedendo di incontrare urgentemente i vertici aziendali
Il mercato della politica sui 26 milioni di Baker Hughes a Vibo: una gara a chi ce l’ha più grosso (il merito)
L'editoriale del direttore

Autonomia differenziata, il centrosinistra vibonese dorme e lascia a Occhiuto la madre di tutte le battaglie per il Sud

Nel primo giorno di raccolta online delle firme per il referendum abrogativo si sono registrate 100mila sottoscrizioni in tutta Italia. Nel capoluogo vibonese invece il M5s allestirà i banchetti alla fine della prossima settimana, mentre il Pd si affida alle adesioni “volanti”
Autonomia differenziata, il centrosinistra vibonese dorme e lascia a Occhiuto la madre di tutte le battaglie per il Sud
L'editoriale del direttore

L’autonomia che spacca l’Italia

L’Editore de LaC Network spiega le ragioni della campagna di informazione e comunicazione che nasce come “un modo per ricordare chi siamo e ri-costruire ciò che potremmo essere”
L’autonomia che spacca l’Italia
L'editoriale del direttore

Il silenzio elettorale è il “coccige” della democrazia: vestigia del passato che stavolta dura solo 15 ore

La legge prevede almeno un giorno intero di interruzione di ogni forma di propaganda legata al voto. Questa volta, però, i seggi apriranno nel pomeriggio di sabato e lo stop scatta solo a mezzanotte di venerdì
Il silenzio elettorale è il “coccige” della democrazia: vestigia del passato che stavolta dura solo 15 ore
L'editoriale del direttore

I calabresi e l'orgoglio quale risposta a chi vuole una Calabria nelle retrovie

L’evento itinerante che il nostro gruppo sta portando in giro per la regione è una risposta a chi vorrebbe tenere la Calabria nel congelatore della mediocrità. Il secondo immancabile appuntamento è a Vibo Marina il 3 agosto
I calabresi e l'orgoglio quale risposta a chi vuole una Calabria nelle retrovie
L'editoriale del direttore

Provincia di Vibo, Forza Italia attacca Solano ma non vede le proprie contraddizioni

Il gruppo consiliare azzurro parla di spettacolo “indecoroso” dopo l’assegnazione delle deleghe ai consiglieri da parte del presidente, ma dimentica di essere il partito che ha scelto e sostenuto l’attuale sindaco di Stefanaconi alla guida dell’ente. Ecco perché la propaganda prevale sulla politica
Provincia di Vibo, Forza Italia attacca Solano ma non vede le proprie contraddizioni
L'editoriale del direttore

Il Pd a Vibo e quelle candidature in “famiglia” sulle quali Irto è chiamato a dire la sua

In vista del rinnovo del direttivo del circolo cittadino e dell’elezione del suo segretario si assiste a situazioni paradossali con genitori candidati a sostegno dei figli dopo aver vagliato la regolarità formale delle presentazioni
Il Pd a Vibo e quelle candidature in “famiglia” sulle quali Irto è chiamato a dire la sua
L'editoriale del direttore

L’editoriale | La forza dei calabresi che ci spinge ad essere migliori

Le riflessioni del presidente del Gruppo Pubbliemme – Diemmecom – LaC Network. Un anno difficile alle spalle, un 2022 pieno di incognite. Ma la forza, la coesione e i valori delle centinaia di persone che ogni giorno fanno grandi le aziende del gruppo rendono affascinante ed entusiasmante il percorso ancora da fare in Calabria, in Italia e in Europa
L’editoriale | La forza dei calabresi che ci spinge ad essere migliori
L'editoriale del direttore

La Provincia di Vibo Valentia e i condizionamenti, la parola passa alla Prefettura

Ad urne chiuse, la politica locale sorvola sull’eventuale sostegno politico al presidente Solano sotto processo in Petrol Mafie. Il senatore Mangialavori parla di “trionfo” di Forza Italia ma tace su tutto il resto, mentre dagli atti delle inchieste e dalle relazioni prefettizie si scoprono legami imbarazzanti con ambienti controindicati
La Provincia di Vibo Valentia e i condizionamenti, la parola passa alla Prefettura
L'editoriale del direttore

Provincia di Vibo ed elezioni: la politica "spalle al muro" dopo la richiesta di dimissioni per il presidente

Tutte le forze politiche dovranno uscire dal silenzio dopo l’appello del Pd che, in vista del rinnovo del Consiglio provinciale, invoca pure il cambio della presidenza chiedendo a Solano di fare un passo indietro a causa del suo rinvio a giudizio e la costituzione dell’ente parte civile. Cosa faranno Forza Italia e il senatore Mangialavori? Commissione di accesso in vista da parte della Prefettura?
Provincia di Vibo ed elezioni: la politica \"spalle al muro\" dopo la richiesta di dimissioni per il presidente
L'editoriale del direttore

La politica vibonese della propaganda “sposata” anche dalla senatrice Ronzulli

Pure per l’esponente del partito azzurro i mali della città capoluogo sono stati ereditati dalle «precedenti amministrazioni», ma nessuno l’ha informata che il centrodestra governa Vibo da 20 anni ed ha fatto acquisti nel centrosinistra
La politica vibonese della propaganda “sposata” anche dalla senatrice Ronzulli
L'editoriale del direttore

Festival Leggere&Scrivere, le responsabilità politiche dello scippo ai danni della città di Vibo

Mentre c’è chi pensa di cavarsela con una “colletta" collettiva per mettere in piedi l’importante kermesse culturale, emerge sempre più chiaramente l’inadeguatezza di una classe politica che continua a vivere di slogan e non risponde del proprio operato
Festival Leggere&Scrivere, le responsabilità politiche dello scippo ai danni della città di Vibo
L'editoriale del direttore

Comune di Vibo e antimafia: fra slogan, silenzi e applausi interessati per Gratteri

Le ultime dichiarazioni del sindaco Maria Limardo ripropongono nodi mai sciolti e argomenti sui quali la politica locale ha deciso da tempo di non rispondere. Mentre le inchieste avanzano e il monito del procuratore riecheggia…
Comune di Vibo e antimafia: fra slogan, silenzi e applausi interessati per Gratteri
L'editoriale del direttore

«Il tributo della Calabria testimonia chi fosse il nostro Michele» - Video

L'editoriale video di Pasquale Motta che ricorda Michele Porcelli nel giorno dell'ultimo saluto: «Il suo lavoro ha contribuito a costruire il legame del network con i calabresi»
«Il tributo della Calabria testimonia chi fosse il nostro Michele» - Video
L'editoriale del direttore

La Calabria mangiata dal peggior ceto politico: che il 2020 se lo porti via, rinasceremo!

Da lustri ormai la nostra terra rappresenta il boccone prelibato da cui “prendere e mangiare”. Augurarsi e sperare di liberarsi di questo amalgama tossico e malriuscito coacervo di vampiri affamati di sangue, è un sogno? Può darsi ma alla fine di un anno terribile come quello che ci stiamo lasciando alle spalle è giusto e legittimo anche sognare
La Calabria mangiata dal peggior ceto politico: che il 2020 se lo porti via, rinasceremo!
L'editoriale del direttore

Raccontare la politica e la società del Vibonese senza sconti per nessuno

Il cambio di guardia nella direzione della testata il vibonese.it rientra nel processo di ristrutturazione dell'assetto organizzativo e punta alla centralizzazione delle responsabilità editoriali del nostro network. Analizzeremo, senza sconti per nessuno, le luci e le ombre di una classe politica, di destra e di sinistra, che avrebbe bisogno di una radicale scossa innovativa
Raccontare la politica e la società del Vibonese senza sconti per nessuno
L'editoriale del direttore

La pioggia e le colpe, dopo l’ennesimo disastro non parlateci di fatalità

La devastazione causata dall’ultima ondata di maltempo mette ancora una volta a nudo le responsabilità della classe politico-amministrativa: dalla mancata manutenzione all’ipocrisia di sentirsi assolti
La pioggia e le colpe, dopo l’ennesimo disastro non parlateci di fatalità
