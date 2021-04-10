«Il tributo della Calabria testimonia chi fosse il nostro Michele» - Video

A 7 giorni dalla scadenza del termine per opporsi il sindaco Romeo promette la delocalizzazione ma insieme alla sua maggioranza non ha mai messo mano al regolamento edilizio varato nel 2020 dall’amministrazione Limardo che conferma la destinazione d’uso industriale del sito
La decisione del primario di Ginecologia rappresenta un clamoroso ed esplicito atto d’accusa verso i commissari dell’Asp ma non solo. La coincidenza con gli ultimi di due casi di cronaca che hanno turbato l’opinione pubblica è troppo evidente per essere trascurata
Hanno tutti ragione, chi denuncia i problemi ereditati e chi punta il dito contro lo scaricabarile a otto mesi dalle elezioni. Eppure le criticità maggiori tra cui acqua, sanità e ambiente avrebbero bisogno di uno sforzo corale ma la politica locale non sembra essere all’altezza
L’anno che si è appena concluso è sembrato essere di transizione verso un domani che però si stenta ancora a immaginare. Rassegnarci al declino non è un’opzione, ma contrastarlo a chiacchiere è un delitto. La priorità è recuperare centralità e protagonismo per non diventare un vuoto paesone di periferia senza più giovani
Ciò che sono costretti a subire ogni giorno i pazienti vibonesi lo abbiamo documentato con le nostre telecamere: file interminabili al freddo e nessuna certezza di ricevere le medicine a cui si ha diritto. Ma dalla responsabile del servizio nessuna risposta
Cronaca di una giornata passata a sollecitare risposte al commissario straordinario che guida l’Azienda sanitaria dopo il caso del paziente vibonese che dopo un anno e mezzo di attesa si è visto rifiutare l’esame perché la prestazione risultava già erogata
Una nuova crisi idrica si è consumata nel week end, con una grossa perdita individuata e riparata da Sorical solo domenica pomeriggio dopo l’interruzione della fornitura. Intanto dai rubinetti continua a sgorgare una melma rugginosa. Eppure la Calabria ha un tesoro blu che però arricchisce solo le grandi società private
Nel 2023 la multinazionale aveva già annunciato nuovi investimenti a Porto Salvo. Ora non si comprende bene se quello che viene spacciato come un ulteriore impegno dipenda dalla rinuncia a Corigliano Rossano. Stessa domanda che si fanno i sindacati chiedendo di incontrare urgentemente i vertici aziendali
Nel primo giorno di raccolta online delle firme per il referendum abrogativo si sono registrate 100mila sottoscrizioni in tutta Italia. Nel capoluogo vibonese invece il M5s allestirà i banchetti alla fine della prossima settimana, mentre il Pd si affida alle adesioni “volanti”
La legge prevede almeno un giorno intero di interruzione di ogni forma di propaganda legata al voto. Questa volta, però, i seggi apriranno nel pomeriggio di sabato e lo stop scatta solo a mezzanotte di venerdì
L’evento itinerante che il nostro gruppo sta portando in giro per la regione è una risposta a chi vorrebbe tenere la Calabria nel congelatore della mediocrità. Il secondo immancabile appuntamento è a Vibo Marina il 3 agosto
Il gruppo consiliare azzurro parla di spettacolo “indecoroso” dopo l’assegnazione delle deleghe ai consiglieri da parte del presidente, ma dimentica di essere il partito che ha scelto e sostenuto l’attuale sindaco di Stefanaconi alla guida dell’ente. Ecco perché la propaganda prevale sulla politica
In vista del rinnovo del direttivo del circolo cittadino e dell’elezione del suo segretario si assiste a situazioni paradossali con genitori candidati a sostegno dei figli dopo aver vagliato la regolarità formale delle presentazioni
Le riflessioni del presidente del Gruppo Pubbliemme – Diemmecom – LaC Network. Un anno difficile alle spalle, un 2022 pieno di incognite. Ma la forza, la coesione e i valori delle centinaia di persone che ogni giorno fanno grandi le aziende del gruppo rendono affascinante ed entusiasmante il percorso ancora da fare in Calabria, in Italia e in Europa
Ad urne chiuse, la politica locale sorvola sull’eventuale sostegno politico al presidente Solano sotto processo in Petrol Mafie. Il senatore Mangialavori parla di “trionfo” di Forza Italia ma tace su tutto il resto, mentre dagli atti delle inchieste e dalle relazioni prefettizie si scoprono legami imbarazzanti con ambienti controindicati
Tutte le forze politiche dovranno uscire dal silenzio dopo l’appello del Pd che, in vista del rinnovo del Consiglio provinciale, invoca pure il cambio della presidenza chiedendo a Solano di fare un passo indietro a causa del suo rinvio a giudizio e la costituzione dell’ente parte civile. Cosa faranno Forza Italia e il senatore Mangialavori? Commissione di accesso in vista da parte della Prefettura?
Pure per l’esponente del partito azzurro i mali della città capoluogo sono stati ereditati dalle «precedenti amministrazioni», ma nessuno l’ha informata che il centrodestra governa Vibo da 20 anni ed ha fatto acquisti nel centrosinistra
Mentre c’è chi pensa di cavarsela con una “colletta" collettiva per mettere in piedi l’importante kermesse culturale, emerge sempre più chiaramente l’inadeguatezza di una classe politica che continua a vivere di slogan e non risponde del proprio operato
Le ultime dichiarazioni del sindaco Maria Limardo ripropongono nodi mai sciolti e argomenti sui quali la politica locale ha deciso da tempo di non rispondere. Mentre le inchieste avanzano e il monito del procuratore riecheggia…
Da lustri ormai la nostra terra rappresenta il boccone prelibato da cui “prendere e mangiare”. Augurarsi e sperare di liberarsi di questo amalgama tossico e malriuscito coacervo di vampiri affamati di sangue, è un sogno? Può darsi ma alla fine di un anno terribile come quello che ci stiamo lasciando alle spalle è giusto e legittimo anche sognare
Il cambio di guardia nella direzione della testata il vibonese.it rientra nel processo di ristrutturazione dell'assetto organizzativo e punta alla centralizzazione delle responsabilità editoriali del nostro network. Analizzeremo, senza sconti per nessuno, le luci e le ombre di una classe politica, di destra e di sinistra, che avrebbe bisogno di una radicale scossa innovativa
La devastazione causata dall’ultima ondata di maltempo mette ancora una volta a nudo le responsabilità della classe politico-amministrativa: dalla mancata manutenzione all’ipocrisia di sentirsi assolti