Dasà in festa per i 100 anni di Maria Maneli: mega torta con il sindaco Scaturchio e l’abbraccio della comunità

Una storia che vive e che ha visto i cambiamenti e l’evoluzione della sua terra, superstite di ciò che un secolo di esistenza può regalare, tra dolori e gioie. Un libro folto e prezioso quello che racchiude dentro Maria Maneli, cittadina di Dasà, che ha raggiunto il traguardo dei cento anni di età. Insomma giorni, mesi e anni che passano ma accompagnati da una sequenza di ricordi indelebili e che racchiudono purtroppo anche la Seconda Guerra Mondiale vissuta quando la stessa Maria Maneli era ancora nel pieno della sua giovinezza. Una figura che incarna saggezza, per lei che è la nonna di tutto il paese.

L’augurio dell’amministrazione

Proprio in occasione del suo secolo di vita, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Raffaele Scaturchio ha voluto rendere ancora più speciale questo compleanno, festeggiandolo insieme a lei e a tutta la comunità, donandole anche una targhetta. Ecco l’augurio della giunta comunale: «Buon compleanno, nonna Maria. A nome dell’amministrazione comunale e di tutta la comunità, le porgiamo i più sinceri auguri per il suo straordinario traguardo dei 100 anni. Un secolo di vita ricco di esperienze, saggezza e amore che ha sicuramente lasciato un’impronta profonda in tutti coloro che ha avuto il privilegio di conoscerla».