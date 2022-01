Turismo e lavoro, nel Vibonese Mediterranean Hospitality a caccia di talenti

Mediterranean Hospitality M&C, il gruppo che gestisce alcune delle realtà alberghiere più prestigiose della Calabria, annuncia il suo career day per il prossimo 26 gennaio 2022. Un grande evento che si terrà sia in versione digitale che dal vivo, nella cornice mozzafiato del Capovaticano Resort Thalasso Spa, per offrire ai giovani più talentuosi e motivati del territorio la possibilità di unirsi a un gruppo in ascesa, innovativo e attento alle nuove esigenze dei lavoratori. [Continua in basso]

L’evento al Capovaticano resort

Un approccio nuovo che vuole mettere i ragazzi, ma anche figure più adulte che hanno voglia di una crescita professionale e nuovi stimoli, al centro dell’ambiente di lavoro con l’ambizione di non esaurire il rapporto lavorativo in collaborazioni stagionali ma di far crescere dei professionisti nel tempo, investendo nella loro formazione e nel loro benessere.

La giornata del 26 gennaio sarà un grande momento di scambio, non solo per candidarsi e fare colloqui per le posizioni ricercate ma anche per incontrare il top management degli hotel e del gruppo, in ascolto di tutti coloro che si vorranno mettere in gioco nel mondo dell’hotellerie di lusso e del turismo esperienziale.



Non si cerca semplice forza lavoro ma talenti, come dichiara il Cluster General Manager Iconio Bagnato. “Siamo pienamente consapevoli dell’importanza dei nostri collaboratori nel processo di sviluppo del gruppo, stiamo investendo in maniera decisa e concreta nella loro valorizzazione, crescita e qualità del lavoro, con programmi di formazione e welfare.” L’attenzione al “capitale umano” è uno dei pilastri identitari della Mediterranean Hospitality Management & Consulting come emerge anche dalle parole del giovane fondatore della società, Luca Giuliano: “La recente pandemia ha sconvolto e accelerato molti processi già in corso nella società e nel mondo del lavoro; sicuramente ha posto le aziende di fronte a nuove sfide che possono, però, essere trasformate in grandi opportunità. L’industria turistica in generale, e quella alberghiera in particolare, hanno vissuto cambiamenti epocali, anche nel modo di intendere e approcciarsi alle risorse umane che sono, e dovrebbero essere così considerate, il vero motore e cuore pulsante del settore… cosa sarebbe un grande albergo senza un team di professionisti dedicati e appassionati a prendersi cura dei viaggiatori e ospiti?” [Continua in basso]

Come partecipare

La registrazione per l’evento del 26 gennaio si effettua compilando il form al link https://forms.gle/ruLVHYWJqX2fTgd76 entro giovedì 20 gennaio. È possibile partecipare in presenza, presso la struttura alberghiera Capovaticano Resort Thalasso Spa di Ricadi o da remoto, tramite video colloquio con i nostri recruiter. [Continua in basso]

Bagnin*

Bartender

Camerier* ai piani

Chef de rang

Commis di sala

Chef de partie

Commis di cucina

Facchino

Receptionist

Night receptionist

Per info: hr@mediterranean-hospitality.com

L’azienda

Mediterranean Hospitality M&C si occupa di hotel management di strutture ricettive appartenenti alla gamma premium e luxury con una forte caratterizzazione lifestyle e wellness.

L’obiettivo della società è creare dei vantaggi competitivi per gli hotel attraverso l’erogazione di servizi innovativi di alto livello per l’ospitalità, orientati al benessere della persona e all’offerta di esperienze locali e autentiche.

Il modello organizzativo prevede la centralizzazione delle attività chiave per la gestione degli hotel: dalla direzione commerciale al marketing, dalla finanza e controllo alla gestione degli acquisti, dalla gestione delle manutenzioni alla selezione e gestione del personale. Ciò consente di migliorare l’efficienza e ottimizzare le sinergie tra gli alberghi in portfolio.

Hotel portfolio

Baia del Sole Resort

Capovaticano Resort Thalasso Spa

La Dolce Vita a Tropea

Villa Paola a Tropea

