Operatori sanitari: l’importanza delle piattaforme digitali nella formazione e nell’aggiornamento

Nell’ambito sanitario la continua formazione e l’aggiornamento sono due aspetti di fondamentale importanza perché servono a garantire la migliore assistenza e i migliori servizi a coloro che, per i più svariati motivi, si rivolgono ai diversi professionisti che operano nel settore sanitario: medici generici e ospedalieri, farmacisti, specialisti e infermieri.

Come si può facilmente immaginare i progressi tecnologici, e in particolar modo la crescente digitalizzazione, hanno avuto e stanno avendo un impatto notevole nell’ambito della salute e nelle modalità con le quali oggi gli operatori si formano e si aggiornano.

Ne è un esempio il portale JNJ Medical Cloud dedicato a medici e farmacisti ospedalieri. Si tratta di una piattaforma digitale innovativa che mette a disposizione dei professionisti sanitari risorse e contenuti relativi all’ambito medico-scientifico.

Piattaforme digitali: affidabilità e praticità

La rete Internet mette a disposizione contenuti di ogni tipo e non mancano certo quelli a carattere medico-scientifico. Tuttavia, vista la particolare delicatezza del settore, è fondamentale che le fonti siano del tutto affidabili e aggiornate, soprattutto quando devono fruirne i professionisti che lavorano nell’ambito sanitario.

Se la loro affidabilità è garantita, le piattaforme digitali possono essere di notevole aiuto per i professionisti perché permettono una fruizione “on demand” e ciò consente di gestire al meglio i tempi e le modalità della formazione e degli aggiornamenti.

Si tratta quindi di un importante passo avanti rispetto alle modalità tradizionali come per esempio i congressi e gli eventi che prevedono la presenza fisica e costringono in molti casi a lunghi spostamenti e trasferte costose.

La digitalizzazione ha praticamente abbattuto i confini geografici e ridotto le perdite di tempo.

Quali contenuti offrono le piattaforme digitali?

Le piattaforme digitali sono risorse ormai fondamentali perché mettono a disposizione di medici, farmacisti e infermieri una grandissima mole di informazioni aggiornate, in particolare contenuti specialistici, aggiornamenti su eventi formativi, videointerviste a esperti del settore medico, prontuari farmaceutici, articoli scientifici pubblicati su PubMed, la grande banca dati gestita dalla National Library of Medicine (NLM) statunitense nella quale si ha l’accesso a fonti biomediche e scientifiche.

Poter accedere in modo semplice e rapido a informazioni attendibili continuamente in aggiornamento è cruciale per tutti coloro che ogni giorno, nelle diverse strutture ospedaliere, nei Pronto Soccorso, negli ambulatori e nelle farmacie, si trovano a fronteggiare problematiche sanitarie molto complesse.

Digitalizzazione e soft skill

La formazione e l’aggiornamento relativi in modo specifico alla propria specializzazione sono irrinunciabili. Ma un professionista della salute non dovrebbe limitarsi alla sola formazione medico- scientifica. Oggi infatti è necessario anche che gli operatori sanitari, in particolar modo i medici e gli infermieri ospedalieri, sviluppino alcune particolari soft skill (competenze trasversali), per esempio le modalità corrette con cui comunicare con i pazienti, la capacità di gestire situazioni altamente stressanti e l’abilità di lavorare in team.

A questo particolare riguardo, è interessante notare come le piattaforme digitali più moderne diano l’opportunità di accedere a percorsi formativi che riguardano proprio questa particolare tipologia di competenze.

Concludendo, è facile ipotizzare che le piattaforme digitali avranno sempre di più un’importanza crescente per chi opera in ambito medico-sanitario, sia per quanto riguarda la formazione specialistica, sia per quanto concerne le competenze trasversali.