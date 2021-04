Teatro comunale, l’assessore Russo: «A giorni l’avvio dei lavori di completamento»

Il quesito posto dal Movimento cinque stelle nel corso del Question time di ieri, ha è stata l'occasione per fare il punto su "un'opera infinita"

«I lavori per il completamento del teatro comunale inizieranno tra qualche giorno, salvo ritardi dovuti alle verifiche amministrative sul consorzio che si è aggiudicato i lavori». È quanto affermato dall’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Vibo Valentia Giovanni Russo nel corso del Consiglio comunale di ieri, dedicato alle interrogazioni a risposta immediata, in replica al quesito posto dal capogruppo del Movimento 5 Stelle Domenico Santoro. Russo, rilevando un’inesattezza nell’interrogazione presentata dai cinquestelle – che avevano chiesto chiarimenti in ordine alla pubblicazione del bando di gara per i lavori di completamento – ha precisato che «la gara è stata già aggiudicata da diverso tempo e stiamo aspettando l’esecuzione delle necessarie verifiche sull’appaltatore per dare avvio dei lavori. Mi meraviglio di lei – ha annotato poi all’indirizzo di Santoro -, sempre molto attento, ma in questa occasione non lo è stato. È vero che parliamo di un’opera infinita, che da anni non vede la luce – ha concluso Russo -, ma questa amministrazione sta portando avanti tutte le procedure affinché possa essere finalmente completata».