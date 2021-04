Dialogo fra Pd e M5S a Vibo, plauso da Stefano Luciano e Stefano Soriano

“Il dialogo e la collaborazione che si è aperta tra i rappresentanti del nostro Partito ed il Movimento Cinque Stelle è un fatto estremamente positivo ancor più in relazione alla condivisa volontà di iniziare uno scambio di idee proficuo per convergere su soluzioni concrete rispetto ai numerosi problemi della città”. E’ quanto sostengono i consiglieri comunali Stefano Luciano e Stefano Soriano.

“È in atto uno sforzo importante per creare un quadro di opposizione serio e credibile che possa rappresentare una valida alternativa al trasformismo di un centrodestra improduttivo per la città. Occorre secondo noi, pertanto, proseguire in questa direzione ed allargare a tutte le forze positive che operano nella città e che hanno realmente intenzione di costruire una coalizione credibile in prospettiva futura”.