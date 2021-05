Riscossione ancora al palo, opposizione unita in nome della “caccia ai furbetti”

Riscossione dei tributi comunali ancora in primo piano a Vibo Valentia. Un tasto dolente, quello del contrasto all’evasione tributaria, che incide direttamente sullo stato di salute – oggi comatoso – delle casse comunali. A sollevare nuovamente la questione sono tutti i consiglieri d’opposizione, per una volta uniti dalla stessa causa. Gli stessi che hanno presentato una mozione da inserire all’ordine del giorno della prima seduta utile di Consiglio comunale.

L’iniziativa è partita dal capogruppo del Movimento 5 stelle DomenicoSantoro ed ha ricevuto il sostegno non solo di SilvioPisani, suo compagno di partito, ma anche di PietroComito (Concretezza), LoredanaPilegi (Vibo prima di tutto), LauraPugliese (Misto), StefanoSoriano e StefanoLuciano (Pd), MarcoMiceli e GiuseppePolicaro (Vibo democratica) e LorenzaScrugli (Vibo da vivere). A dimostrazione, scrivono, che «le opposizioni in Comune sono unite per difendere i diritti dei cittadini e la loro qualità di vita».

Tornando alla mozione, essa «è divenuta necessaria poiché quasi tutti i provvedimenti richiesti dal Piano di Riequilibrio non sono stati attuati. In particolare questa Amministrazione permette che i “furbetti dei tributi” continuino a far pagare i servizi comunali solo a coloro che correttamente pagano tutto».

Quindi, i firmatari ricordano che «il Consiglio comunale, con deliberazione n. 16/2019A, ha approvato il Piano di Riequilibrio del Bilancio comunale; con tale Piano l’Amministrazione comunale in carica è tenuta ai seguenti comportamenti: o assicurare la copertura integrale dei costi del servizio Rsa o ad attivare ogni entrata per finanziare le passività e la copertura della posizione debitoria complessiva (disavanzi, debiti fuori bilancio e passività potenziali) indicata nel piano deve essere credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale».

Ancora, «la situazione di partenza delle entrate proprie non era adeguata, così come le attività di accertamento con una capacità di riscossione che non supera il 50 per le tributarie e perfino al solo 40 per le extra tributarie. Il Comune – ricordano i consiglieri d’opposizione – si impegnava ad applicare tempestivamente tutte le misure necessarie per il recupero dell’evasione o ad effettuare il controllo delle posizioni e il recupero dell’evasione attraverso una molteplice effettuazione di azioni».

Da qui l’asserzione: «con riferimento agli impegni presi non sembra che le entrate comunali siano in aumento; non sembra che i furbetti, evasori, siano stati stanati; non sembra che questa Giunta abbia messo in campo progetti e/o procedure atte al controllo dell’evasione; non sembra che la pandemia in atto abbia interessato tale settore». Di conseguenza, con la mozione s’impegna l’Amministrazione comunale in carica a «intensificare la lotta all’evasione dei tributi comunali con l’obiettivo di far aumentare nel 2021 almeno del 30 per cento le entrate, mettendo in atto progetti e/o procedure specifiche».