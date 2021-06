Scuola e ambiente a Vibo, Fatelli, Pugliese e Scrugli: «Fondi intercettati da Costa»

«Con grande piacere veniamo a conoscenza che a breve si apriranno dei cantieri nelle scuole della città e delle frazioni. Tutto ciò per noi, così come per tanti altri, non è certo una novità. Va ricordato infatti che nel 2017, in seguito ad uno studio sullo stato di consistenza e sicurezza degli edifici scolastici comunali richiesto dall’amministrazione e condotto

dall’ingegnere Porco dell’Università di Cosenza, si è riusciti ad intercettare un importantissimo finanziamento che consente, oggi, di cambiare volto alle nostre scuole». [Continua in basso]

Lo scrivono in una nota i consiglieri al Comune di Vibo Valentia Elisa Fatelli (“Con Vibo per Vibo”), Laura Pugliese (Gruppo misto) e Lorenza Scrugli (“Vibo Valentia da Vivere”). «Rivolgiamo quindi il nostro plauso, in particolare all’ex sindaco Costa, all’allora assessore Lombardo e all’amministrazione tutta, ringraziando l’attuale per aver voluto, in perfetta continuità amministrativa, l’apertura di cantieri che ridaranno ai nostri piccoli concittadini luoghi adeguati alle loro esigenze. Al contempo – proseguono i tre consiglieri – ci auguriamo che l’amministrazione Limardo abbia già individuato dei locali idonei ad ospitare i piccoli studenti per tutto il tempo necessario all’effettiva durata dei lavori, onde evitare disagi alle famiglie e alle Istituzioni scolastiche coinvolte. Altrettanta gioia, poi, esprimiamo per l’ulteriore segno di continuità amministrativa perfezionatasi con l’utilizzo dei 923 mila euro, sempre intercettati dalla precedente amministrazione nel 2017 grazie all’allora assessore Scuticchio con un progetto che ci ha visti secondi solo a Reggio, e che oggi consentono la costituzione di 2 importantissimi centri di raccolta e 12 isole ecologiche. Degno di ulteriore nota – concludono Fatelli, Pugliese e Scrugli è l’imminente conclusione dei lavori del teatro comunale frutto della lungimiranza e della costanza dell’amministrazione Costa che ha sempre visto nella cultura un importante momento di rilancio della città».