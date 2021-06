Occhiuto a Vibo, il plasuo del gruppo di Forza Italia al Comune

“Con grande soddisfazione accogliamo la sorpresa che l’on. Roberto Occhiuto ha voluto offrire questa mattina a Vibo Valentia. Una scesa in campo come candidato del centro destra a presidente della Regione più bella d’Italia. Uomo di elevata caratura politica, protagonista della scena politica regionale e nazionale che negli anni si è speso in Parlamento e fuori per questa terra. Lui saprà interpretare e proseguire nel migliore dei modi il meraviglioso percorso che stava facendo la nostra amata Jole Santelli. Con lui e la squadra che scenderà in campo la Calabria tornerà ad avere il posto che merita, cioè da protagonista, sulla scena nazionale ed internazionale”. E’ quanto dichiara il gruppo di Forza Italia al Comune di Vibo. “Aprire la campagna elettorale a Vibo in uno di borghi più antichi e belli della nostra amata città è un segnale forte ed importante. Una grande soddisfazione di cui essere orgogliosi e fieri e di questo ovviamente dobbiamo dare merito al nostro coordinatore regionale senatore Giuseppe Mangialavori. Adesso si entra nel vivo della campagna elettorale e non possiamo che essere pronti ad offrire, al futuro presidente ed al partito, tutto il nostro sostegno con impegno ed entusiasmo”.

