Edilizia scolastica, il Comune di Vibo programma lavori per oltre 10 milioni

«Oltre dieci milioni di euro per interventi di adeguamento sismico e messa a norma di infissi e opere murarie delle scuole cittadine È quanto approvato, nel corso dell’ultima giunta, con tredici delibere presentate dall’assessore ai Lavori pubblici Giovanni Russo per un totale di oltre dieci milioni di euro di interventi, che saranno eseguiti nei prossimi mesi. Una seduta dell’esecutivo interamente dedicata all’edilizia scolastica e alla programmazione degli interventi futuri». Lo riferisce una nota stampa del Comune. [Continua in basso]

«A due anni dall’inizio del mandato – prosegue il documento – l’amministrazione ha già messo in campo gli interventi necessari per rendere le scuole sicure ed accoglienti. Un cambio di passo notevole rispetto al patrimonio edilizio trovato all’insediamento e che ha comportato, stante la gravità della situazione, la chiusura di diverse scuole per inagibilità dei locali».

«Continuiamo a programmare per garantire la sicurezza delle nostre scuole – ha detto il sindaco Maria Limardo – e aumentarne l’efficienza energetica. Si tratta di una cifra importante per la cura degli istituti scolastici grazie alla quale saranno realizzati, non appena sarà completato l’iter amministrativo, interventi di adeguamento e messa a norma di infissi e opere murarie in varie scuole cittadine – Vogliamo che i nostri ragazzi frequentino scuole sicure e con standard di qualità elevati. Gli immobili scolastici sono al centro delle nostre attenzioni. La scuola, sia in termini di edilizia scolastica che di luogo di formazione, educazione e crescita, è la nostra priorità. Lo è da sempre, ma ora, in tempo di pandemia, lo è ancora di più. Ed è nostra intenzione – ha aggiunto il primo cittadino del capoluogo – continuare a investirci. Oggi raccogliamo i frutti di due anni di intensolavoro, di cambiamenti organizzativi interni che hanno portato all’istituzione di un ufficio esclusivamente dedito all’edilizia scolastica che ci ha consentito di creare un fascicolo digitale di tutte le scuole cittadine. Per tutti gli interventi sono state seguite procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento dei servizi di progettazione avvalendosi del mercato della pubblica amministrazione». [Continua in basso]

Dal canto suo, l’assessore Russo ha sottolineato che «prosegue la programmazione per il miglioramento della sicurezza, della sostenibilità e della funzionalità degli edifici scolastici. È un impegno molto importante che condividiamo come amministrazione comunale con i dirigenti scolastici e con i genitori degli alunni. Di questi tempi le scuole sono più che mai dei presidi fondamentali sul territorio, anzitutto dal punto di vista educativo ma anche da quello sociale e culturale. Questi interventi sono finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza delle scuole e a garantire una maggiore efficienza energetica degli istituti. I lavori – ha chiuso Russo – consisteranno anche nella revisione e nel rifacimento delle coperture, nella demolizione e nel rifacimento di intonaci e tinteggiature e nella realizzazione di altre opere di finitura».

Di seguito l’elenco completo degli interventi: