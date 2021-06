Comune Vibo, approvato il Piano di alienazione: ecco immobili e terreni in vendita

Vendere. E sperare, naturalmente, di fare quattrini, soprattutto in periodi di casse in allarme rosso, ma anche di fare pareggiar ei bilanci. La giunta comunale di Vibo Valentia ha, infatti, approvato qualche tempo fa il Piano triennale delle alienazioni e valorizzazione dei beni immobili (compreso anche di diversi terreni) di Palazzo Luigi Razza per il triennio 2021-2022-2023. Il documento adesso dovrà essere allegato al Bilancio di previsione e programmazione finanziaria con l’obiettivo – dice la legge – di garantire il riordino, la gestione e la valorizzazione del patrimonio del Comune e degli altri enti locali. Nelle prossime settimane, inoltre, il nuovo testo finanziario dell’ente, con appunto allegato il Piano di alienazione, sarà portato dall’amministrazione guidata dal sindaco Maria Limardo in consiglio comunale e sottoposto, da parte dell’assessore al ramo Maria Teresa Nardo, all’attenzione di maggioranza e opposizione per la sua definitiva approvazione. Va ricordato anche che nel predisporre l’elenco complessivo dei beni che saranno alienati nel prossimo triennio si sono tenuti in considerazione molteplici fattori, tra i quali: la dislocazione sul territorio comunale; l’accessibilità; il contesto ambientale; le condizioni manutentive e, quindi, le eventuali spese di investimento necessarie alla messa a norma; l’ubicazione in contesti in cui la proprietà pubblica è residuale; l’incapacità dell’immobile di rispondere alle esigenze di insediamento di attività o servizi di interesse pubblico o collettivo. Il valore economico, inoltre, di ciascun bene in vendita è stato stabilito dagli uffici comunali competenti dell’assessorato all’Urbanistica di Palazzo Razza.[Continua in basso]

Ecco, dunque, il patrimonio immobiliare, diviso anno per anno, che l’amministrazione comunale del capoluogo vuole destinare alla sua vendita.

Anno 2021[Continua in basso]

Immobile ex scuola elementare frazione San Pietro compreso area di pertinenza 90.000 euro. Immobile sito in piazza Luigi Razza superficie lorda mq. 64.circa importo 42.510 euro. Terreno viale Accademie Vibonesi reliquato stradale denominato strada comunale “Del Felice Amante” foglio di mappa 34 limitrofa part. 790; (mq. 300,00 circa x €.200,00) 60.000 euro. Terreno (porzione ex demaniale) via Roma di Vibo Marina, individuata al foglio 2 del Nceu part. 562 mq. 28,00, mq. 28,00 x 80,00 = 2.240 euro. Terreno (porzione ex demaniale) via Cristoforo Colombo (ex via Arenile identificato al foglio di mappa 35 p.lla 557 sb 6 e 8 mq 20,00 circa.. X 80,00 =1.600 euro. Terreno sito in via Roma frazione Vena Inferiore individuato catastalmente al foglio di mappa 40 part.43 di mq.300 x €.40,00 valore di stima = 12.000 euro. Porzione di ex fabbricato rurale strada provinciale per Piscopio censito al Nceu al foglio 39, part. 322 sub 1 di mq. 60,00 Categoria II Unità Collabenti”; (mq. 60,00 x €. 100,00 = 6.000 euro. Porzione di ex fabbricato rurale strada provinciale per Piscopio censito al Nceu al foglio 39, part. 322 sub 2 Categoria II Unità Collabenti”; (mq.60,00 circa x € 100,00); = 6.000 euro. Porzione di ex fabbricato rurale strada provinciale per Piscopio censito al Nceu al foglio 39, part. 322 sub 3 Categoria II Unità Collabenti”; (mq. 60,00 circa x € 100,00) = 6.000 euro.

10. Porzione di ex vasca rurale strada provinciale per Piscopio censita nel Nceu al foglio 39 part. 12 sub. l, di mq. 30 circa Categoria II Area Urbana; mq 30,00 x €. 50,00 = 1.500 euro.

11. Porzione di ex vasca rurale Strada Provinciale per Piscopio censita nel Nceu al foglio 39 part. 12 sub. 2, di mq. 30 circa Categoria; mq 30,00 x €. 50,00= 1.500 euro. [Continua in basso]

12. Porzione di ex vasca rurale strada provinciale per Piscopio censita nel Nceu al foglio 39 part. 12 sub. 3, di mq. 30 circa Categoria; mq 30,00 x €. 50,00=1.500 euro.

13. Terreno via Giovanni XXIII da frazionare – mq. 137,50 x € 60,00 = 8.250 euro.

14. Terreno demaniale ex tracciato Ferrovie Calabro Lucane Vibo Valentia individuato catastalmente al foglio 26 part 88 estensione mq 1330, x euro 3,00 = 3.990 euro.

15. Terreno demaniale ex tracciato Ferrovie Calabro Lucane Vibo Marina individuato catastalmente al foglio di mappa 3 porzione della part. 702 estensione mq 700 x €.20,00 = 14.000 euro.

16. Residuato stradale via XXV Aprile Vibo Valentia con sovrastante porzione di fabbricato identificato catastalmente al foglio 31 part.488 di mq. 57,00 x euro 100,00 = 5.700 euro.

17. Palazzetto dello sport di Viale della Pace (ossia il PalaValentia, attualmente occupato dalla Tonno Callipo), compresa area di pertinenza 2.003.788 euro.

18. Residuato stradale alla via Ampollino di Vibo Marina di mq. 130,00 x 20,00= 2.600 euro.

19. Capannone industriale con annessa pertinenza sito in località Badia-Falcone di Vibo Valentia, individuato catastalmente al foglio 37, particella 272, sub 2, edificio mq 400, pertinenza mq 3.500, a corpo 171.834 euro.

20. Cinquanta appartamenti di Edilizia residenziale pubblica per un importo di 1.000.000 euro.

Anno 2022

Terreni località Malacuruna Vena Superiore: Lotto n° 1 Foglio 53 Particella 1 mq. 20.620 €. 7.00 al mq. = 144.340 euro. Lotto n° 2 Foglio 53 Particella 49 mq. 31.410 €. 7.00 al mq. = 219.870 euro. Reliquato stradale via scesa Carmine ampiezza mq 50,00 x euro 60,00 = 3.000 euro. Settantacinque appartamenti di edilizia residenziale pubblica per un importo di 1.500.000 euro.

Anno 2023

1. Terreni località Malacuruna Vena Superiore: Lotto n° 3 Foglio 53 Particella 2 superficie mq 75.930 €. 7.00 al mq. = 531.510 euro. Lotto n° 4 Foglio 53 particella 9 superficie mq. 1.950 €. 7.00 al mq. = 13.650 euro. Lotto n° 5 Foglio 53 particella 48 superficie mq. 7.240 €. 7.00 al mq. = 50.680 euro.

2. Immobile località Ottocannali “Struttura La Piramide” mq 2000,00 circa di cui 250,00 mq di struttura e 1500,00 mq di area scoperta (marciapiede ed area a verde di pertinenza alla struttura) importo 250.000 euro.

3. Cinquanta appartamenti di edilizia residenziale pubblica per un importo di 1.000.000 euro.