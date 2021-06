L’avvocato vibonese Paolo Petrolo alla guida dell’Aterp, diffidata la Giunta regionale

Il commissario Aterp Paolo Petrolo

Finisce al centro di un atto di diffida nei confronti della Giunta regionale, la nomina dell’avvocato Paolo Petrolo, 47 anni, di Vibo Valentia, a commissario straordinario dell’Aterp calabrese, l’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica. Già coordinatore dell’avvocatura della stessa Azienda, della quale è anche dipendente, Paolo Petrolo è stato nominato commissario straordinario dell’Aterp regionale lo scorso anno dalla presidente Jole Santelli. Contro tale nomina si registra ora una diffida da parte dell’avvocato Gian Paolo Stanizzi inoltrata via Pec al presidente della giunta regionale, facente funzioni, Nino Spirlì, all’assessore regionale Domenica Catalfamo e al direttore del dipartimento Lavori pubblici Domenico Pallaria. Nella stessa si chiede di procedere all’annullamento – in autotutela – del decreto con il quale il 22 giugno dello scorso anno il vibonese Paolo Petrolo è stato nominato commissario straordinario dell’Azienza regionale che si occupa delle case popolari. Il tutto per il ripristino della “trasparenza, della legalità e della meritocrazia nella pubblica amministrazione”.[Continua in basso]

La nomina di Paolo Petrolo, quale commissario straordinario dell’Aterp regionale, era stata motivata – si legge nel decreto di designazione firmato da Jole Santelli – al fine di “evitare la vacatio delle funzioni dirigenzialidi vertice e il conseguente blocco dell’attività amministrativa”, dopo la decadenza del precedente direttore generale dell’Aterp per effetto della legge regionale 12/2005, e “avrà efficacia fino all’individuazione del direttore generale a seguito di specifica manifestazione di interesse”. La nomina di Petrolo – veniva specificato nel decreto dell’allora governatrice Jole Santelli – “non comporta oneri a carico del bilancio regionale”.

L’avvocato catanzarese Gian Paolo Stanizzi intravede però in tale nomina “gravi profili di illegittimità” con “potenziali danni erariali” poiché dallo stesso decreto di nomina risulta che Paolo Petrolo è un dipendente dell’Aterp e la legge regionale (30/2015) prevede che “i liquidatori e i commissari straordinari di persone giuridiche, pubbliche o private, la cui nomina sia di competenza della Giunta regionale o del suo presidente, possono essere individuati tra i dipendenti di ruolodella Giunta regionale, inquadrati nella qualifica dirigenziale, ovvero nella categoria D del personale non dirigenziale, dotati di specifica professionalità, adeguata all’incarico, i quali espletano le relative funzioni senza percepire retribuzioni o compensi aggiuntivi, salvo il rimborso delle spese di missione”.

L’avvocato Gian Paolo Stanizzi richiama poi la legge 24/2013 che ha accorpato l’Aterp in un unico ente, la quale prevede che il commissario straordinario dell’Aterp venga scelto tra i dirigenti della Regione senza alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale. Solo in casi eccezionali, e solo qualora tra i dirigenti interni della Regione non vi sia il profilo professionale richiesto, è consentito l’utilizzo di commissari esterni, con il compenso del commissario che “non può essere superiore al trattamento tabellare dei dirigenti di settore della Giunta”. [Continua in basso]

L’avvocatoGian Paolo Stanizzi segnala però che dalla sezione “Amministrazione trasparente” del sito web dell’Aterp risulta che Paolo Petrolo (che non è un dipendente della Giunta regionale) “percepisce annualmente un compenso ben al di sopra di quello previsto dalla normativa di riferimento, cioè 133.514,77 euro all’anno, mentre il “compenso per un suo pari grado regionale titolato a ricoprire l’incarico di commissario straordinario è di 43.869 euro” ed il predecessore alla guida dell’Aterp, Ambrogio Mascherpa, percepiva “78.669 euro all’anno”. Da qui secondo l’avvocato Gian Paolo Stanizzi, “l’illegittima permanenza di Paolo Petrolo quale commissario straordinario” che comporterebbe “il rischio di causare gravissimi danni economici ad un ente pubblico non economico e, di conseguenza, alla collettività tutta”. Dal canto suo, il vertice dell’Aterp regionale ha risposto all’avvocato Gian Paolo Stanizzi con una querela e con un’azione civile risarcitoria per alcuni post su facebook ritenuti diffamatori.

Paolo Petrolo viene ritenuto politicamente vicino al senatore di Forza Italia, Giuseppe Mangialavori, amico di vecchia data (anche se nel maggio 2015 un fratello di Petrolo è stato candidato al consiglio comunale di Vibo nella lista di centrosinistra a sostegno dell’allora candidato a sindaco Antonio Lo Schiavo, sconfitto da Elio Costa sostenuto invece da Mangialavori). Il 12 giugno scorso Paolo Petrolo lo si è invece intravisto nella pubblica manifestazione a sostegno di Roberto Occhiuto quale candidato alla presidenza della Regione Calabria, andata in “scena” nella Scesa Cerasarella alla presenza anche del sindaco di Vibo Maria Limardo, del senatore Giuseppe Mangialavori e di diversi simpatizzanti di Forza Italia.

