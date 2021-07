Comune di Serra, da oggi attivo il nuovo sito istituzionale dell’ente

Alfredo Barillari

«A partire da oggi è attivo il nuovo sito istituzionale del Comune di Serra San Bruno, totalmente rinnovato e innovativo, pronto per essere utilizzato sfruttando tutti i servizi digitali messi a disposizione dalla pubblica amministrazione ai cittadini, ponendo le basi per la totale digitalizzazione dei servizi offerti dall’Ente. Semplice, leggibile anche dagli smartphone, coerente con le linee guida di design dell’Agenzia per l’Italia Digitale per i siti web delle pubbliche amministrazioni». Lo riferisce una nota stampa, che così prosegue: «La caratteristica principale del nuovo sito è la fruibilità: il sito si adatta alle dimensioni dello schermo da cui si naviga, risultando perfettamente adattabile al computer, al tablet o al cellulare. Inoltre, il sito rispetta pienamente i requisiti di accessibilità che consentono una navigazione adeguata anche a non vedenti e ipovedenti».

La seconda caratteristica «è la semplicità: nella home page ogni informazione presente è ordinata secondo una precisa gerarchia». Il menu con tre sezioni principali: il Comune, che comprende le informazioni istituzionali (organi di indirizzo politico, amministrazione trasparente, albo pretorio, atti generali, uffici e numeri utili); Servizi al cittadino, l’area riservata ai cittadini residenti e non, dove è possibile accedervi anche tramite Spid, per prenotare certificati anagrafici, la tessera elettorale o l’iscrizione all’albo degli scrutatori e presidenti di seggio, per prenotare appuntamenti con i vari uffici, inviare quesiti e reclami, stampare le proprie autocertificazioni anagrafiche, visualizzare le denunce Tari e altri servizi che verranno implementanti nel corso dell’anno; Visit Serra, il portale del turismo, che presenta la città dal punto di vista culturale, turistico e della mobilità.

E poi le notizie in evidenza in primo piano; i link veloci alla trasparenza degli atti amministrativi e ai vari portali esterni (Pagamenti online, Suap, Sue, Portale gare, etc..); le ultime notizie e le ultime ordinanze; il calendario e le informazioni utili per la raccolta differenziata; la situazione numerica dei contagi da Covid-19 nel territorio comunale; l’allerta meteo in corso; gli uffici e i servizi con il rispettivo responsabile, i recapiti telefonici e gli indirizzi email; gli organi di governo; una sezione dedicata agli ultimi eventi e iniziative. [Continua in basso]

«Il nuovo portale – prosegue sempre il documento stampa – completa una lunga fase di programmazione, strategia, lavoro e sviluppo per l’innovazione e la digitalizzazione del Comune di Serra San Bruno, che parte dal protocollo informatico e la gestione documentale digitalizzata, all’attivazione della banda ultra larga. Dal portale turistico www.visitiserra.it al wifi gratuito nelle chiese, piazze e musei. La trasformazione dei server in cloud e le relative procedure, l’attivazione dei servizi al cittadino e lo Spid, i servizi annessi all’app IO e l’attivazione del portale dei pagamenti online aderendo al sistema pagoPA. Una naturale evoluzione – chiude la nota – per promuovere la trasformazione digitale del paese e, in particolare, quella della pubblica amministrazione che oggi si rinnova con il nuovo portale istituzionale».