Crisi idrica nelle Marinate, Pd: «Comune incapace di risolvere i problemi»

Il capogruppo del Pd Stefano Luciano

«La carenza idrica a Bivona e Vibo Marina, è espressiva dell’incapacità a risolvere i problemi della città di questa amministrazione che non ha neppure idea di come si amministra un Comune, ma che utilizza l’istituzione come mezzo per una campagna elettorale permanente». È quanto dichiarano, in una nota, i consiglieri comunali di minoranza del Comune di Vibo Valentia, Stefano Luciano e Stefano Soriano (Pd).



«Diversamente, non si spiega come sia possibile che soggetti investiti del potere di governare il territorio – spiegano – non riescono a concentrarsi per la individuazione di interventi concreti che possano testimoniare in modo fattuale la risoluzione del problema. Eppure allo scorso consiglio comunale, l’opposizione aveva chiesto, per l’acqua, un intervento risolutivo, ma, come oramai avviene da due anni a questa parte abbiamo assistito alle solite rassicurazioni a parole a cui poi non sono affatto seguite le soluzioni concrete. Fare politica ed amministrare realtà complesse implica competenza e capacità di inquadrare i problemi nel merito, rassicurare i cittadini con una presenza operativa sul territorio, gestire il potere e le proprie relazioni per migliorare le condizioni dei cittadini».

«Eppure, mentre la città purtroppo affonda nel degrado, mentre mancano beni primari coma l’acqua, assistiamo a proclami pubblici per collette a carico dei cittadini. Ma è davvero questo il compito della politica? Si può ridurre tutto ad un costante e continuo ricorso al metodo dei proclami vuoti e provi di senso? Per quanto ci riguarda continueremo a dare battaglia – concludono i consiglieri del Pd – nelle sedi istituzionali fin tanto che il problema dell’acqua a Bivona e Vibo Marina non venga definitivamente risolto».

