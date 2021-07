Regionali, presentazione a Tropea di Liberamente progressisti per De Magistris

Si terrà domenica 18 luglio alle ore 18, a Tropea, terrazza “La Munizione” in largo Duomo, la conferenza stampa di presentazione del movimento Liberamente progressisti, schierato a sostegno della candidatura di Luigi de Magistris alla presidenza della Regione Calabria. Il movimento vede tra i suoi fondatori Antonio Lo Schiavo, candidato al Consiglio regionale nella circoscrizione Calabria centro, e Arturo Bova, già consigliere regionale della Calabria.

L’evento rientra in una giornata di appuntamenti elettorali che vedranno il candidato alla presidenza della Regione impegnato nelle province di Catanzaro e Vibo Valentia proprio al fianco di Antonio Lo Schiavo.



De Magistris e Lo Schiavo, alle ore 10.30, saranno a Caraffa insieme al gruppo consiliare Pensiero Libero, per un incontro istituzionale con l’Amministrazione comunale seguito da una visita al Museo agricolo dell’arte contadina e all’Istituto arbereshe Giuseppe Gangale. Alle ore 12, a San Floro, visiteranno l’azienda Nido di seta che ha riavviato l’allevamento del baco da seta per la produzione del prezioso tessuto. Alle ore 18, come anticipato, la conferenza stampa a Tropea. Infine, dalle ore 20.30, la visita alla città di Pizzo e l’incontro con i sostenitori