Parghelia, Comune: da Vasinton duro attacco al sindaco Landro

Il consigliere di minoranza: «Invece di dare risposte ai problemi della nostra cittadina, è risucchiato in dinamiche che lo vedono in contrapposizione anche con la sua maggioranza»

Il consigliere Daniele Vasinton

«La fase di decadenza che sta vivendo Parghelia è, ormai, sotto gli occhi di tutti. Il nostro comune è impaludato, da oltre due anni, da una gestione amministrativa caratterizzata dall’agire estemporaneo di un uomo solo al comando. Di un sindaco che, invece di dedicare a tempo pieno la propria azione istituzionale per dare risposte concrete ai problemi presenti nella nostra cittadina, è sempre più risucchiato in dinamiche conflittuali che lo vedono in contrapposizione anche con i componenti della sua stessa maggioranza». Questo l’incipit dell’analisi sulla situazione politica e istituzionale a Parghelia, effettuata dal consigliere di minoranza al Comune, Daniele Vasinton, alla luce delle recenti esternazioni del sindaco, Antonio Landro, che ha reso pubbliche le divergenze amministrative presenti all’interno della maggioranza che lo sostiene in consiglio comunale. [Continua in basso]

Il sindaco Antonio Landro

«Per amore nei riguardi di Parghelia e in virtù di quell’alto senso di responsabilità civica che deve contraddistinguere la condotta di chi viene eletto in Consiglio comunale dai cittadini, – ha aggiunto Vasinton – abbiamo tentato di ricondurre negli opportuni alvei istituzionali il confronto politico e amministrativo. Ormai, però, il dado è tratto. È stato lo stesso primo cittadino a rendere pubblica, nei giorni scorsi, nel corso di un’iniziativa culturale, la conflittualità che vige, da diverso tempo, all’interno della maggioranza consiliare». In merito, poi, alla deliberazione sull’istituzione dei parcheggi a pagamento «disconosciuta da un assessore», il consigliere parla di «una conflittualità che ha portato il sindaco ad avvilupparsi in una condotta amministrativa poco lucida. Così come del resto dimostrano diversi atti amministrativi emanati, l’ultimo dei quali, “L’istituzione delle strisce blu per i parcheggi a pagamento”, delibera 82 del 19 luglio, addirittura disconosciuta pubblicamente anche da un componente della sua stessa giunta».

Per Vasinton, insomma, Parghelia «deve guardare al futuro e uscire da miopi logiche personalistiche paesane, avviando un confronto di ampio respiro politico tra le migliori energie del territorio. Parghelia non ha bisogno di un’azione amministrativa dal fiato corto e dettata da logiche personalistiche. È giunto il tempo di declinare il noi. Di avviare un confronto di ampio respiro politico che guardi ad orizzonti futuri di crescita e sviluppo e che a tal fine – propone Vasinton – metta, finalmente, insieme le energie migliori della nostra realtà. Al sindaco, pertanto, per il bene della comunità chiediamo un passo indietro immediato. Affinché sin da subito una nuova coalizione possa gettare le basi per far uscire da miopi logiche paesane una realtà importante come Parghelia inserendola – ha chiosato il giovane esponente istituzionale – nei percorsi di ripresa e sviluppo regionali, nazionali ed europei innescati dal Recovery Fund».