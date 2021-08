Vibo Marina, rione Pennello: martedì nuovo incontro con l’amministrazione comunale

La riunione per fornire chiarimenti riguardanti la definizione edilizia dei fabbricati e per acquisire dati utili al completamento del quadro conoscitivo

Per come preannunciato, a conclusione dell’incontro con al centro le problematiche relative al rione Pennello di Vibo Marina, svoltosi lo scorso 7 agosto, presso l’auditorium della chiesa del Rosario di Pompei, al fine di soddisfare le esigenze manifestate dai cittadini non stabilmente residenti in città, martedì 17 agosto, alle ore 8,30, l’amministrazione comunale sarà presente nella sede della Delegazione di Vibo Marina. La riunione al fine di fornire chiarimenti riguardanti la definizione edilizia dei fabbricati ricadenti nelle diverse casistiche e per acquisire dati utili al completamento del quadro conoscitivo. «I cittadini aventi interesse nel quartiere Pennello – fanno sapere il sindaco Maria Limardo e l’assessore all’Urbanistica Pasquale Scalamogna – sono invitati a partecipare muniti di tutta la documentazione riguardante il fabbricato o l’unità immobiliare di cui si vanta la titolarità della “Proprietà Superficiaria”».