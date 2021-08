Comunali Sant’Onofrio, il centrodestra illustra il progetto. Ma c’è chi rifiuta l’invito

Prevista per questa sera una riunione operativa in vista delle prossime elezioni amministrative

Pino Arcella, Pino Messina, Gianni Ferito, ed altri sostenitori del comunicato del 18 agosto scorso, ritengono di non aderire all’invito di Nino Pezzo per prendere parte alla riunione di stasera, martedì 23 agosto, per la presentazione di un progetto di centrodestra in vista delle elezioni amministrative al Comune di Sant’Onofrio, confermando invece quanto scritto nel comunicato stesso. [Continua in basso]

«Si ribadisce, infatti, – è scritto in una nota – la espressa volontà sempre nell’interesse della comunità santonofrese, di mettere in atto un progetto civico unitario con l’apertura a partiti, associazioni, comitati e cittadini che ritengono di condividere l’iniziativa. Ribadiamo, pertanto, la nostra disponibilità, più volte esplicitata, a condividere, assieme agli altri, proposte di progetti unitari elaborate e concordate preventivamente, senza fughe in avanti e, quindi, con l’azzeramento di ogni posizione pregressa. Rimane, comunque, la curiosità di capire, ma solo a titolo di curiosità, chi ha elaborato il progetto che viene presentato e quali partiti di centrodestra – chiudono gli interessati – avrebbero aderito e partecipato alla stesura del progetto stesso organizzando l’incontro per la sua presentazione ufficiale».